Nesta segunda-feira a Confederação Brasileira de Rugby organizou a 8ª edição do Troféu Brasil Rugby, a festa de premiação para os melhores da temporada 2017 do rugby brasileira.

Raquel Kochhann, das Leoas, foi um dos grandes destaques da festa, se tornando a primeira atleta tricampeã do Troféu Brasil Rugby, já tendo sido nomeada a melhor entre as mulheres de 2014 e de 2015.

Júlio Faria, treinador do Jacareí, foi outro que foi premiado novamente e em dose dupla, sendo eleito pela primeira vez o melhor do XV e pela segunda vez o melhor do sevens – a primeira vez que um técnico vence os dois prêmios.

Entre os jogadores masculinos, Arthur Bergo, do SPAC, ganhou o prêmio de melhor do XV, ao passo que Lucas Muller (no Desterro na temporada passada) foi o melhor do sevens, ambos ineditamente. Já Cauã Ricardo foi o destaque da arbitragem também pela primeira vez.

Entre os jogadores juvenis (que foram juvenis em 2017), Ariel, do Jacareí, e Rafa, do Curitiba, foram os premiados. Bedoya, das Leoas, e Texugo, do Desterro, foram as revelações.

Portal do Rugby é octacampeão

O Portal do Rugby, mais uma vez por votação popular, ficou com o prêmio de Melhor Mídia Especializada, vencendo até hoje todas as edições do Troféu Brasil Rugby. Agradecemos de a todos(as) que nos apoiam diariamente e trabalhar em prol do rugby. Sem nossos leitores, nada do nosso trabalho seria possível. Obrigado!

Premiados(as)

Melhor jogador do Rugby XV: Arthur Bergo (SPAC)

Melhor jogadora do Rugby Feminino: Raquel Kochhann (Leoas de Paraisópolis)

Melhor jogador do Rugby Sevens: Lucas Muller (Desterro)

Melhor jogador juvenil: Ariel Rodrigues (Jacareí)

Melhor jogadora juvenil: Rafaela Zanellato (Curitiba)

Melhor treinador de XV: Júlio Faria (Jacareí)

Melhor treinador de Sevens: Júlio Faria (Jacareí)

Jogador revelação: Alexandre “Texugo” Alves (Desterro)

Jogadora revelação: Karolina “Bedoya” Ribeiro (Leoas de Paraisópolis)

Árbitro destaque: Cauã Ricardo

Clube Fair Play Feminino: Delta

Clube Fair Play Masculino: Jacareí

Voluntário do ano: Lucas Caires

Benfeitor do Ano: Roberto Germanos

Apoiadores do Rugby: Instituto Rugby Para Todos, Sambatech e Pinheiro Neto Advogados