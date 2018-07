Chegou a hora para mais uma etapa do Touch Rugby da UmRio desta vez, por 28 horas sem parar!

Todo ano a UmRio cria um desafio de touch rugby, sempre tentando bater na sua meta anterior. Ano passado foram 24 horas, este ano vamos bater no recorde mundial, jogando rugby sem parar por 28 horas.

Este evento faz parte de um circuito internacional da UmRio, com etapas realizadas pelos nossos parceiros na Universidade de Oxford, e St Albans school.

No final do evento, haverá um sorteio para anunciar quais alunos da UmRio serão os do projeto social escolhidos para a segunda etapa do Project Blue, que levará 2 alunso para o Varsity Match no Estádio de Twickenham em um passeio pelo Reino Unido de 14 dias.

Logistica: o evento ocorrerá na Escola Municipal João Brazil, no Morro do Castro, e terá inicio às 11:30h na Sexta Feira 03/08, encerrando Sàbado 04/08 às 15:30h.

Turnos: o evento será composto por 7 turnos de 4 horas. Os turnos disponiveis estão descritos abaixo;

O que levar?: tênis, e roupa de academia. Inscrição para o evento é R$50 por atleta, e ao inscrever, você estará comprando uma camisa para um aluno da UmRio.

Caso você quer montar sua equipe para participar em um dos turnos, precisa de 10 atletas, o valor da inscrição é R$450.

Como inscrever: Envie um e-mail para contato@umrio.org, com o nome dos atletas para serem inscritos, e os seus três turnos de preferência, em ordem descendente

(ex.

Preferência 1 – Turno 1 (preferido)

Preferência 2 – Turno 6

Preferência 3 – Turno 3)

Inscrição pode ser feito ate Sexta Feira 27/07.

Observação: A taxa de R$50 para participação de convidados será exclusivamente utilizado para cobrir os gastos do evento. Participantes terão direito à agua, lanche e uma camisa da UmRio, alem de estar diretamente pagando para a camisa de um dos nossos alunos. A UmRio é uma organização sem fins lucrativos, que depende de doações de individuos e fundações para garantir os seus serviços no Morro do Castro.

Turno 1: 1130-1530h

Turno 2: 1530-1930h

Turno 3: 1930-2330h

Turno 4: 2330-0330h

Turno 5: 0330-0730h

Turno 6: 0730–1130h

Turno 7: 1130-1530h