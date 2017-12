O Museu do Rugby, World Rugby Museum, localizado no estádio de Twickenham, em Londres, e mantido pela RFU (a federação inglesa), reabrirá em fevereiro, para o início do Six Nations, com cara nada. O museu foi remodelado, tornando-se mais interativo.

O museu conta com a maior coleção de artefatos antigos do rugby no mundo, entre as quais muitas peças do século XIX, com destaque para a original Calcutta Cup, camisas dos primeiros times dos All Blacks, Lions, Inglaterra e Barbarians, os primeiros livros de regras e muito mais. São 38 mil objetos, 9 mil fotografias e 15 mil documentos guardados pela instituição.

