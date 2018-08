Uma Vakinha foi criada para arrecadar fundos para pagar a cirurgia do atleta Wallison (“Rapaizinho”) que se machucou durante a semi-final do Campeonato Mineiro de XV em Belo Horizonte. O valor será de R$12mil.

Walisson é atleta há mais de 20 anos, iniciando no esporte na cidade de Varginha onde até hoje carrega o brasão em seu peito, foi atleta da Seleção Brasileira, participou do último mundial de juniores que a Seleção disputou em 1999, no Pais de Gales. Fez parte da seleção adulta de XV e Sevens e é uma referencia no esporte em Minas Gerais, considerado um dos melhores atletas do estado.

A contribuição pode ser feita até o mês de outubro!