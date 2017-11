#ViciadosEmRugby com um pouco de futebol hoje! Passamos a limpo a relação entre futebol e rugby no Brasil e elencamos 10 clubes da nossa bola redonda que também marcam ou marcaram presença na ovalada! Você sabia de todos eles?

A série #ViciadosEmRugby é uma produção do Portal do Rugby com a produtora Elemento Audiovisual e conta com vídeos quinzenais sobre história e curiosidades do rugby. Esta série irá te surpreender.

