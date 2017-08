Você sabe como se fala try em francês? E tackle em georgiano? E scrum em italiano? A série #ViciadosEmRugby ficou internacional! Com o rugby internacional repleto de jogos entre seleções e às vésperas do início das ligas europeias, fizemos um giro com amigos da ovalada do mundo todo para sabermos: como se falam os termos do rugby em outras línguas?

Francês, espanhol, italiano, georgiano, alemão, africâner, samoano e português de Portugal! Confira mais essa!







Nosso agradecimento aos amigos que colaboraram com as pronúncias:

Inglês: Gareth Owen (Templários)

Português: José Alpuim (pesquisador)

Espanhol: Patrícia Garcia (seleção da Espanha)

Francês: Guillaume Riberá (árbitro da Federação Paulista de Rugby)

Italiano – Giorgio Vuerich (Iride Cologno e Portal do Rugby)

Africâner – Beukes Cremer (Poli)

Samoano – Daniel Faumui (Cascavel)

Alemão – Susi Seitz (Curitiba)

Georgiano – Dimitri Meskhishvili

A série #ViciadosEmRugby é uma produção do Portal do Rugby com a produtora Elemento Audiovisual e conta com vídeos quinzenais sobre história e curiosidades do rugby. Esta série irá te surpreender.

Acesse o nosso canal do YouTube para conferir outros vídeos da série.

