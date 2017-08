Nesta semana, cumprindo o compromisso pela inclusão através do esporte, a World Rugby e a International Gay Rugby se reuniram em Dublin para manter a intolerância e LGBTfobia de fora dos jogos e, quem sabe, do Rugby.

Em 2015, um acordo entre as duas entidades foi assinado para consolidar a igualdade e inclusão. Agora, em 2017, o presidente da IGR, Andrew Purchas e o ex-presidente, Jeff Wilson foram convidados para o “World Rugby House” evento que atualiza a situação LGBT no Rugby e discute estratégias para crescimento dessa campanha, a chamada “Rugby for all”.

Durante o evento, Bill Beaumont, presidente da WR, enfatizou o apoio a IGR e afirmou que os valores de integridade, disciplina, respeito, paixão e solidariedade precisam estar presentes em todos os aspectos.

Nos próximos passos, WR e IGR pretendem trabalhar com associações e ONGs LGBTs para estimular a aceitação do coletivo em relação aos jogadores, fornecer material para as demais instituições e organizações reduzirem a LGBTfobia em suas localidades e promover eventos da IGR ao redor do mundo.