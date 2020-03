Aos clubes e jogadores filiados à Federação Paulista de Rugby

A FPR vem monitorando com atenção os desenvolvimentos relativos ao Corona Vírus, que recebeu status de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde nessa semana.

No dia de ontem, a prefeitura de Ilhabela notificou o primeiro caso de suspeita do vírus na cidade, e todas as medidas de contenção, bem como material para confirmação do caso, já foram enviados para análise.

Seguindo a tendência de eventos ao redor do mundo e pelo fato do Paulista Sevens, que seria realizado na cidade nesse fim de semana e reuniria uma grande quantidade de pessoas em um local restrito nos alojamentos, a FPR decidiu por cancelar a realização do evento. A segurança e a integridade dos nossos atletas, árbitros, corpo técnico e torcedores é um dos pilares da nossa modalidade, dentro e fora de campo e por isso tomamos a decisão de não realizar o evento.