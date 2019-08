Todo trabalho sério e de longo prazo dentro do esporte começa com a identificação do cenário atual para identificar as melhores formas de atingir um objetivo. E para a Federação Paulista de Rugby, o objetivo é claro, e faz parte de nosso Planejamento Estratégico: fortalecer o Rugby de base em todo estado, apoiando iniciativas existentes e fomentando novos polos de formação através da disseminação de conhecimento e apoio técnico.

Assim, ao longo do primeiro semestre, o comitê de Desenvolvimento da FPR criou o primeiro censo das categorias de base do Rugby paulista, mapeando não apenas a quantidade de jogadores em cada região do estado, como também toda rede de apoio necessária para a formação adequada de futuros jogadores, como treinadores e voluntários.

Apesar do trabalho do comitê possuir pouco mais de um ano, já é possível se mostrar otimista com alguns dos números e identificar áreas de melhoria:

Total de crianças nas categorias infantis (M6 a M14): 1141 (357 no Vale, 651 na Capital e 133 no Interior)

Total de adolescentes (M16 a M20): 573 (266 no Vale, 206 na Capital e 101 no Interior)

Já temos mais crianças na base do que no meio da pirâmide etária, distribuídos em 27 clubes, mas a maioria se concentra na faixa do M10 a M14

Meninas ainda representam apenas 25% do total

A quantidade das equipes com categorias de base é similar nas três regiões acompanhadas pelo comitê, com ligeira superioridade para a capital paulista

A falta de treinadores e voluntários para apoiar as equipes em viagens e nas atividades do dia a dia são apontados como os principais motivos para a não participação em Festivais Infantis

Iniciativas como a Liga Aberta de Rugby Juvenil e os encontros mensais na região 19 mostram um aumento no engajamento de clubes do interior paulista e maior foco nas categorias de base.

A Federação Paulista de Rugby está comprometida em expandir o esporte em todo estado, caso seu clube tenha alguma iniciativa voltada para as categorias de base, entre em contato com o responsável pela sua região.

Gabriel “Gabó” Cenamo – gabriel.cenamo@fprugby.org.br

Leandro “Chubby” Gevaerd – leandro.gevaerd@fprugby.org.br

Pedro Raposo – pedro.raposo@fprugby.org.br