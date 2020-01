Já?! É, o Six Nations vai começar no dia 1º de fevereiro e a França foi a primeira seleção a revelar seu elenco para a competição, com 42 atletas sendo escolhidos pelo novo treinador Fabien Galthié.

O asa Charles Ollivon foi nomeado como o novo capitão da equipe, após a aposentadoria da seleção de Guillem Guirado. Galthié seguirá processo de renovação de convocou nada menos que 19 atletas que nunca vestiram a camisa da seleção adulta, entre os jovens destaque Geraci, segunda linha do Lyon, Fischer, terceira linha do Clermont, e Carbonel, abertura do Toulon. Entre os veteranos que ficaram de fora da lista estão Huget, Machenaud, Lopez, Slimani e Lauret, além do lesionado Fofana.

Avançados: Dorian Aldegheri (Toulouse), Cyril Baille (Toulouse), Demba Bamba (Lyon), Camille Chat (Racing), Anthony Etrillard (Toulon), Jean-Baptiste (Toulon), Mohamed Haouas (Montpellier), Julien Marchand (Toulouse), Jefferson Poirot (Bordeaux), Cyril Cazeaux (Bordeaux), Killian Geraci (Lyon), Bernard Le Roux (Racing), Boris Palu (Racing), Romain Taofifenua (Toulon), Paul Willemse (Montpellier), Grégory Alldritt (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Alexandre Fischer (Clermont), Sekou Macalou (Stade Français) Charles Ollivon (Toulon) (c) Selevasio Tolofua (Toulouse), Cameron Woki (Bordeaux);

- Continua depois da publicidade -

Linha: Antoine Dupont (Toulouse), Maxime Lucu (Bordeaux), Baptiste Serin (Toulon) Louis Carbonel (Toulon), Matthieu Jalibert (Bordeaux), Romain Ntamack (Toulouse), Gaël Fickou (Stade Français), Julien Heriteau (Toulon), Virimi Vakatawa (Racing), Arthur Vincent (Montpellier), Gervais Cordin (Toulon), Lester Etien (Stade Français), Gabriel Ngandebe (Montpellier), Damian Penaud (Clermont), Vincent Rattez (La Rochelle), Teddy Thomas (Racing), Anthony Bouthier (Montpellier), Kylan Hamdaoui (Stade Français), Thomas Ramos (Toulouse);