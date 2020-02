ARTIGO COM VÍDEO – O Six Nations Feminino foi afetado pela temporada Ciara, que levou fortes chuvas ao norte da Grã-Bretanha. Com isso, o duelo entre Escócia e Inglaterra foi transferido para esta segunda-feira e as inglesas conquistaram grande vitória por expressivos 53 x 00, assumindo a liderança isolada da competição. Dow e Scott foram destaques com 2 tries cada.

What. A. Try. ⚡@abbydowberg with a fantastic run against @Scotlandteam to extend @EnglandRugby's lead in the first half 🤙 Watch LIVE on @SkySports Main Event, Arena and Mix or stream it on https://t.co/kigEfBrZKZ or YouTube 👉https://t.co/CHIUzLjUMs https://t.co/jgB1S8wG0g — Women's Six Nations (@Womens6Nations) February 10, 2020



As inglesas estão com a mesma pontuação da Irlanda, que fez sua parte de derrotou Gales por 31 x 12, com direito a bônus. Foram 5 tries para as verdes, que vão se reconstruindo depois de temporada ruim.

A Beibhinn Parsons score gives @IrishRugby the lead at Energia Park 🙌🏻 Still all to play for in this #WomensSixNations fixture 🤝 pic.twitter.com/2e84DtrFxJ — Women's Six Nations (@Womens6Nations) February 9, 2020



Já a França confirmou seu favoritismo e vencer em casa a Itália, recuperando-se da derrota na abertura contra as inglesas. As francesas celebraram 45 x 10 sobre a aguerrida Itália. A ponta Banet correu para 2 tries, enquanto Forlani, Annery e Sansus marcaram os demais tries.



45 10

França 45 x 10 Itália, em Limoges

Árbitra: Hollie Davidson (Escócia)

31 12

Irlanda 31 x 12 Gales, em Dublin

Árbitra: Aimee Barrett-Theron (África do Sul)

00 53

Escócia 00 x 53 Inglaterra, em Glasgow

Árbitra: Clara Munarini (Itália)

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 2 9 Irlanda 2 9 França 2 6 Itália 2 4 Gales 2 1 Escócia 2 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;