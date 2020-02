ARTIGO COM VÍDEOS – A França de 2020 é digna de suas tradições. Pela 3ª rodada do Six Nations, os Bleus foram a Cardiff (onde não venciam desde 2010) e bateram Gales por 27 x 23, em partida com gosto de reedição das quartas de final da última Copa do Mundo. Com o triunfo, os franceses seguiram na liderança da competição e invictos, finalmente voltando a sonharem com o título europeu.

Foi talvez o melhor jogo da competição até aqui. A França não se intimidou com o Principality Stadium lotado e, mesmo ficando atrás no percentual de posse de bola durante quase todo o jogo, foi muito mais clínica, além de apresentar uma defesa brilhante. Apenas a disciplina pesou contra os franceses, que cederam o dobro de penais aos Dragões. Inconsequente.

Gales abriu o placar logo aos 4′ com penal chutado por Biggar, mas aos 7′ a França respondeu com try do fullback Bouthier, aproveitando a bola que sobrou da disputa aérea entre Halfpenny e Teddy Thomas, após chute de Ntamack.

Biggar e Ntamack trocaram penais em um jogo com alternativas para os dois lados e, aos 27′, a França, que está melhor, teve try de Fickou anulado em linda ação da linha azul (com direito a offloads e chute cruzado de Ntamack), por conta de passe para a frente (no limite) de Bouthier para Vakatawa. A França não amoleceu e, aos 30′, apostou em lateral para fazer try de maul com Willemse, abrindo merecida frente.

No entanto, Gales cresceu antes do intervalo. Biggar reduziu a distância com penal aos 35′ e, aos 39′, Alldritt recebeu amarelo, deixando a França com um homem a menos. Foi uma pressão colossal de Gales, que teve 2 penais e pediu scrum em ambos, buscando o try. A defesa dos Bleus falou mais alto, defendendo o 17 x 09.

O segundo tempo começou com mais superioridade galesa em volume de jogo, com os Dragões encontrando o try com o pilar Dillon Lewis, finalmente vencendo os franceses nas fases. Contudo, a França jogava à espreita do contra-ataque e, aos 52′, Ntamack brilhou interceptando passe para voar rumo ao in-goal. Try decisivo para os Bleus.

Aos 63′, Ntamack aproveitou penal de longa distância para abrir vantagem considerável para os visitantes. Com isso, Gales aumentou sua pressão, mas não conseguiu encontrar uma fórmula para bater a defesa francesa. As 65′, Willemse bateu a mão na bola em passe galês, mas a arbitragem não o julgou intencional. De todo modo, a pressão galesa levou ao amarelo de Haouas, que deixou os Bleus com 14 homens em momento crucial.

A França soube se defender na pressão final e Gales só mexeu no placar aos 75′, com try da esperança por Dan Biggar colidindo com Bouthier. Na sequência, Jalibert teve a chance de matar o jogo com penal para a França, mas errou, mantendo o drama até o fim. Gales teve a última posse de bola, mas não conseguiu o try. Camille Chat conquistou turnover maiúsculo e fim de jogo, 27 x 23. Liderança para os Bleus.

No próximo fim de semana não haverá Six Nations. O torneio retorna no dia 7 de março, com Gales (já praticamente fora da briga pelo título) visitando a Inglaterra. A França visita a Escócia no dia 8.

23 27

Gales 23 x 27 França, em Cardiff

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Gales

Tries: Lewis e Biggar

Conversões: Biggar (2)

Penais: Biggar (3)

15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Nick Tompkins, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Ross Moriarty, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Dillon Lewis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Ryan Elias, 17 Rob Evans, 18 Leon Brown, 19 Will Rowlands, 20 Aaron Wainwright, 21 Tomos Williams, 22 Jarrod Evans, 23 Johnny McNicholl;

França

Tries: Bouthier, Willemse e Ntamack

Conversões: Ntamack (3)

Penais: Ntamack (2)

15 Anthony Bouthier, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Arthur Vincent, 11 Gael Fickou, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Bernard Le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Matthieu Jalibert, 23 Thomas Ramos;

Seleção Jogos Pontos França 3 13 Irlanda 2 9 Gales 3 6 Escócia 3 6 Inglaterra 2 5 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;