Se a situação do Six Nations já era complicada pelos adiamentos de Irlanda x Itália e Itália x Inglaterra, a situação se agravou agora com o adiamento do jogo decisivo entre França e Irlanda, que seria no dia 14 em Paris.

O motivo novamente é a crise do coronavírus e a decisão partiu do Ministro do Esporte da França, em acordo com a Federação Francesa de Rugby e o Six Nations. O governo francês, alarmado com a epidemia, está fechando os portões dis eventos esportivos no país.

O duelo feminino entre os dois países também deverá ter o mesmo destino.

Masculino

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 13 França 4 13 Escócia 4 10 Irlanda 3 9 Gales 4 7 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Feminino

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 19 França 3 11 Irlanda 3 9 Itália 2 4 Escócia 2 1 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;