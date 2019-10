ARTIGO COM VÍDEO – Foi um jogaço na cidade de Oita. A partida de quartas de final da Copa do Mundo que abriu o domingo foi emocionante, decidida a favor de Gales apenas no fim. A França fez seu melhor jogo no Mundial e liderou o placar até o fim, mesmo jogando com um homem a menos, por conta da expulsão (que decidiu o jogo) de Vahaamahina. Porém, Gales se manteve no páreo até o fim e arrancou a vitória de forma dramática.

Havia muitas dúvidas sobre que desempenho a França teria, mas os Bleus foram excelentes, levando o técnico de Gales, Warren Gatland, a declarar ao final do jogo que “o melhor time em campo perdeu”. A França começou com tudo e fez o primeiro try logo no comecinho, com Vahaamahina rompendo após a pressão aos 5′. Logo na sequência, Ntamack armou um contra-ataque letal com a linha, finalizado pelo asa Ollivon, que marcou o segundo try azul.

Logo em seguida, a França errou em ruck e a bola sobrou limpa para Wainwright correr para o try galês. Dan Biggar ainda reduziu mais a distância com penal, aos 20′. Porém, os Bleus tiveram mais volume de jogo, foram dominantes na zona de contato e souberam criar mais espaços, colocando à prova a defesa galesa durante o restante do primeiro tempo até que, aos 28′, Moriarty recebeu cartão amarelo por tackle alto, deixando Gales em desvantagem. Assim, aos 30′, Vakatawa marcou o terceiro try francês, depois de offload mágico de Penaud. 19 x 10 no intervalo, com um placar que poderia ter sido mais largo, com Ntamack perdendo penal antes da pausa.

Les Bleus voltaram melhores para a segunda etapa e tiveram a chance de ampliar o marcador com penal, mas optaram pelo lateral. No maul seguinte, Vahaamahina desferiu cotovelada em Wainwright e recebeu cartão vermelho, deixando a França por mais de 30 minutos com 14 homens. Foi a mudança do jogo.

- Continua depois da publicidade -

Gales conseguiu mais posse de bola e pressionou, arrancando penal aos 54′ para encostar de vez no placar. A defesa azul, todavia, foi sólida, e Gales não foi capaz de produzir espaços, com o jogo ficando tenso para o lado vermelho até o fim, enquanto a França era capaz de, com jogo de chutes e pressão no breakdown, desconstruir o jogo galês. Os Bleus tiveram a chance de armarem um drop goal para selarem a vitória em uma sequência de fases, que acabou não resultando nos pontos necessários.

Foi apenas aos 75′ que tudo mudou, com a França perdendo um scrum crucial na defesa, em lance que a bola escapou da formação, sorrindo para Moriarty para o try da vitória galesa. Fim de papo, Gales 20 x 19, com muito sofrimento.

Será a terceira semifinal na história de Gales, que ainda busca seu primeiro título. O embate será contra a África do Sul. Já a França trocará de treinador agora, com Fabien Galthié assumindo o cargo de Jacques Brunel, iniciando o trabalho para a Copa do Mundo de 2023, que será na França.

Copa do Mundo de Rugby – Japão 2019

Domingo, dia 20 de outubro (Horário de Brasília)

QUARTAS DE FINAL

20 19

Gales 20 x 19 França, em Oita

Árbitro: Jaco Peyper (África do Sul)

Assistentes: Nic Berry (Austrália) e Paul Williams (Nova Zelândia) / TMO: Marius Jonker (África do Sul)

Gales

Tries: Wainwright e Moriarty

Conversões: Biggar (2)

Penais: Biggar (2)

15 Liam Williams, 14 George North, 13 Owen Watkin, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Josh Navidi, 7 Justin Tipuric, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhys Carre, 18 Dillon Lewis, 19 Adam Beard, 20 Ross Moriarty, 21 Tomos Williams, 22 Rhys Patchell, 23 Leigh Halfpenny;

França

Tries: Vahaamahina, Ollivon e Vakatawa

Conversões: Ntamack (2)

15 Maxime Medard, 14 Damian Penaud, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gael Fickou, 11 Yoann Huget, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Wenceslas Lauret, 5 Sebastien Vahaamahina, 4 Bernard Le Roux, 3 Rabah Slimani, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Jefferson Poirot;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Cyril Baille, 18 Emerick Setiano, 19 Paul Gabrillagues, 20 Louis Picamoles, 21 Baptiste Serin, 22 Camille Lopez, 23 Vincent Rattez;

Dia Hora Cidade Seleção X Seleção Grupo/Fase Árbitro Central Assistente 1 Assistente 2 TMO 20/09 07:45 Tóquio JAPÃO 30 X 10 RÚSSIA Grupo A Nigel Owens (Gales) Nic Berry (Austrália) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 21/09 01:45 Sapporo AUSTRÁLIA 39 X 21 FIJI Grupo D Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Luke Pearce (Inglaterra) Andrew Brace (Irlanda) Rowan Kitt (Inglaterra) 21/09 04:15 Tóquio FRANÇA 23 X 21 ARGENTINA Grupo C Angus Gardner (Austrália) Jaco Peyper (África do Sul) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Marius Jonker (África do Sul) 21/09 06:45 Yokohama NOVA ZELÂNDIA 23 X 13 ÁFRICA DO SUL Grupo B Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Karl Dickson (Inglaterra) Graham Hughes (Inglaterra) 22/09 02:15 Osaka ITÁLIA 47 X 22 NAMÍBIA Grupo B Nic Berry (Austrália) Nigel Owens (Gales) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 22/09 04:45 Yokohama IRLANDA 27 X 03 ESCÓCIA Grupo A Wayne Barnes (Inglaterra) Pascal Gaüzère (França) Alexandre Ruiz (França) Graham Hughes (Inglaterra) 22/09 07:15 Sapporo INGLATERRA 35 X 03 TONGA Grupo C Paul Williams (Nova Zelândia) Mathieu Raynal (França) Shuhei Kubo (Japão) Ben Skeen (Nova Zelândia) 23/09 07:15 Toyota (Nagoya) GALES 43 X 14 GEÓRGIA Grupo D Luke Pearce (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Matthew Carley (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 24/09 07:15 Kumagaya (Saitama) RÚSSIA 09 X 34 SAMOA Grupo A Romain Poite (França) Jérôme Garcès (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Graham Hughes (Inglaterra) 25/09 02:15 Kamaishi FIJI 27 X 30 URUGUAI Grupo D Pascal Gaüzère (França) Angus Gardner (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Marius Jonker (África do Sul) 26/09 04:45 Fukuoka ITÁLIA 48 X 07 CANADÁ Grupo B Nigel Owens (Gales) Wayne Barnes (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 26/09 07:45 Kobe INGLATERRA 45 X 07 ESTADOS UNIDOS Grupo C Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Federico Anselmi (Argentina) Ben Skeen (Nova Zelândia) 28/09 01:45 Osaka ARGENTINA 28 X 12 TONGA Grupo C Jaco Peyper (África do Sul) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Rowan Kitt (Inglaterra) 28/09 04:15 Shizuoka JAPÃO 19 X 12 IRLANDA Grupo A Angus Gardner (Austrália) Jérôme Garcès (França) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 28/09 06:45 Toyota (Nagoya) ÁFRICA DO SUL 57 X 03 NAMÍBIA Grupo B Mathieu Raynal (França) Nic Berry (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Graham Hughes (Inglaterra) 29/09 02:15 Kumagaya (Saitama) GEÓRGIA 33 X 07 URUGUAI Grupo D Wayne Barnes (Inglaterra) Paul Williams (Nova Zelândia) Alexandre Ruiz (França) Marius Jonker (África do Sul) 29/09 04:45 Tóquio AUSTRÁLIA 25 X 29 GALES Grupo D Romain Poite (França) Luke Pearce (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 30/09 07:15 Kobe ESCÓCIA 34 X 00 SAMOA Grupo A Pascal Gaüzère (França) Nigel Owens (Gales) Federico Anselmi (Argentina) Graham Hughes (Inglaterra) 02/10 04:45 Fukuoka FRANÇA 33 X 09 ESTADOS UNIDOS Grupo C Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Wayne Barnes (Inglaterra) Shuhei Kubo (Japão) Rowan Kitt (Inglaterra) 02/10 07:15 Oita NOVA ZELÂNDIA 63 X 00 CANADÁ Grupo B Romain Poite (França) Pascal Gaüzère (França) Alexandre Ruiz (França) Marius Jonker (África do Sul) 03/10 02:15 Osaka GEÓRGIA 10 X 45 FIJI Grupo D Paul Williams (Nova Zelândia) Jaco Peyper (África do Sul) Matthew Carley (Inglaterra) Graham Hughes (Inglaterra) 03/10 07:15 Kobe IRLANDA 35 X 00 RÚSSIA Grupo A Jérôme Garcès (França) Mathieu Raynal (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Ben Skeen (Nova Zelândia) 04/10 06:45 Shizuoka ÁFRICA DO SUL 49 X 03 ITÁLIA Grupo B Wayne Barnes (Inglaterra) Romain Poite (França) Alexandre Ruiz (França) Rowan Kitt (Inglaterra) 05/10 02:15 Oita AUSTRÁLIA 45 X 10 URUGUAI Grupo D Mathieu Raynal (França) Jérôme Garcès (França) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 05/10 05:00 Tóquio INGLATERRA 39 X 10 ARGENTINA Grupo C Nigel Owens (Gales) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Andrew Brace (Irlanda) Marius Jonker (África do Sul) 05/10 07:30 Toyota (Nagoya) JAPÃO 38 X 19 SAMOA Grupo A Jaco Peyper (África do Sul) Angus Gardner (Austrália) Federico Anselmi (Argentina) Graham Hughes (Inglaterra) 06/10 01:45 Tóquio NOVA ZELÂNDIA 71 X 09 NAMÍBIA Grupo B Pascal Gaüzère (França) Luke Pearce (Inglaterra) Shuhei Kubo (Japão) Rowan Kitt (Inglaterra) 06/10 04:45 Kumamoto FRANÇA 23 X 21 TONGA Grupo C Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 08/10 07:15 Kobe ÁFRICA DO SUL 66 X 07 CANADÁ Grupo B Luke Pearce (Inglaterra) Angus Gardner (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Rowan Kitt (Inglaterra) 09/10 01:45 Kumagaya (Saitama) ARGENTINA 42 X 17 ESTADOS UNIDOS Grupo C Paul Williams (Nova Zelândia) Jaco Peyper (África do Sul) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Graham Hughes (Inglaterra) 09/10 04:15 Shizuoka ESCÓCIA 61 X 00 RÚSSIA Grupo A Mathieu Raynal (França) Wayne Barnes (Inglaterra) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 09/10 06:45 Oita GALES 29 X 17 FIJI Grupo D Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 11/10 07:15 Shizuoka AUSTRÁLIA 27 X 08 GEÓRGIA Grupo D Pascal Gaüzère (França) Jérôme Garcès (França) Shuhei Kubo (Japão) Marius Jonker (África do Sul) 12/10 CANCELADO POR TUFÃO Toyota (Nagoya) NOVA ZELÂNDIA 00 X 00 ITÁLIA Grupo B Luke Pearce (Inglaterra) Wayne Barnes (Inglaterra) Alexandre Ruiz (França) Graham Hughes (Inglaterra) 12/10 CANCELADO POR TUFÃO Yokohama INGLATERRA 00 X 00 FRANÇA Grupo C Jaco Peyper (África do Sul) Nigel Owens (Gales) Andrew Brace (Irlanda) Ben Skeen (Nova Zelândia) 12/10 07:45 Fukuoka IRLANDA 47 X 05 SAMOA Grupo A Nic Berry (Austrália) Romain Poite (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Rowan Kitt (Inglaterra) 13/10 CANCELADO POR TUFÃO Kamaishi NAMÍBIA 00 X 00 CANADÁ Grupo B Paul Williams (Nova Zelândia) Pascal Gaüzère (França) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 13/10 02:45 Osaka ESTADOS UNIDOS 19 X 31 TONGA Grupo C Nigel Owens (Gales) Jérôme Garcès (França) Shuhei Kubo (Japão) Graham Hughes (Inglaterra) 13/10 05:15 Kumamoto GALES 35 X 13 URUGUAI Grupo D Angus Gardner (Austrália) Luke Pearce (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 13/10 07:45 Yokohama JAPÃO 28 X 21 ESCÓCIA Grupo A Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Mathieu Raynal (França) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 19/10 04:15 Oita INGLATERRA 40 X 16 AUSTRÁLIA Quartas de final Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Mathieu Raynal (França) Ben Skeen (Nova Zelândia) 19/10 07:15 Tóquio NOVA ZELÂNDIA 46 X 14 IRLANDA Quartas de final Nigel Owens (Gales) Pascal Gaüzère (França) Angus Gardner (Austrália) Graham Hughes (Inglaterra) 20/10 04:15 Oita GALES 20 X 19 FRANÇA Quartas de final Jaco Peyper (África do Sul) Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Marius Jonker (África do Sul) 20/10 07:15 Tóquio JAPÃO 03 X 26 ÁFRICA DO SUL Quartas de final Wayne Barnes (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Luke Pearce (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 26/10 05:00 Yokohama INGLATERRA X NOVA ZELÂNDIA Semifinal 27/10 06:00 Yokohama GALES X ÁFRICA DO SUL Semifinal 01/11 06:00 Tóquio Perdedor SF1 X Perdedor SF2 3º lugar 02/11 06:00 Yokohama Vencedor SF1 X Vencedor SF2 FINAL

Horários de Brasília