ARTIGO COM VIDEOS – Todos os sul-americanos perderam neste sábado de amistosos internacionais. A Argentina foi a Lille, no Norte da França, e perdeu para os ascendentes Les Bleus por 28 x 13, enquanto o Uruguai foi atropelado por Fiji por 68 x 07 na Inglaterra, em campo neutro.

Já na América do Sul rolou o tão aguardado Chile contra Maori All Blacks, com 14 mil pessoas em Santiago. Mas a vitória acabou sendo neozelandesa com facilidade: 73 x 00. Por sua vez, o Paraguai recebeu em Assunção o Sudamerica XV, seleção de argentinos, uruguaios e colombianos, e também caiu por placar elástico: 73 x 22.

França prova boa momento vencendo os Pumas

- Continua depois da publicidade -

Quem largou venceu em Lille foi a Argentina. Logo aos 2′, os Pumas arrancaram um turnover e trabalharam muito bem de mãos até Moyano romper a linha e cravar o primeiro try.

Baptiste Serin resondeu aos 8′ com penal para a França, mas Nico Sánchez deu o troco aos 10′ na mesma moeda. Os Bleus chegaram a seu try no melhor estilo de sua tradição. Aos 25′, o lateral funcionou, Huget varou a linha e deu passe longo para Fall servir Teddy Thomas. Try da linha e França na frente. E a virada veio com Serin chutando novo penal aos 33′.

O jogo foi ao intervalo em 11 a 10 para os franceses, que seguiram no segundo tempo explorando as deficiências defensivas argentinas – com os Pumas somando somente 71% de tackles corretos.

Sánchez devolveu a vantagem aos Pumas com penal aos 46′, mas logo aos 48′ Fickou rompeu a defesa argentina com brilho e serviu Thomas para o segundo try, que era um duro golpe às pretensões argentinas.

Os Pumas não encontraram mais seu jogo e a França assegurou frente mais folgada com novo penal de Serin. Por fim, aos 71′, a Argentina errou de mãos na defesa e Guirado roubou a bola para cravar o terceiro e último try francês no jogo.

Números finais: França 28 x 13, em duelo que se repetirá na Copa do Mundo no ano que vem. Os franceses fecharão os amistosos de novembro recebendo Fiji, ao passo que a Argentina visitará a Escócia.



França vence Argentina em amistoso no Rugby por 28 a 13 https://t.co/IfNsUPuFes — Portal do Rugby (@portaldorugby) 17 de novembro de 2018

28 13

França 28 x 13 Argentina, em Lille

Árbitro: Glen Jackson (Nova Zelândia)

Histórico: 50 jogos, 35 vitórias da França, 14 vitórias da Argentina e 1 empate. Último jogo: Argentina 00 x 27 França, em 2016 (amistoso);

França

Tries: Thomas (2) e Guirado

Conversões: Serin (2)

Penais: Serin (3)

15 Maxime Medard, 14 Teddy Thomas, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Gael Fickou, 11 Yoann Huget, 10 Camille Lopez, 9 Baptiste Serin, 8 Louis Picamoles, 7 Artur Iturria, 6 Wenceslas Lauret, 5 Yoan Maestri, 4 Sebastien Vahaamahina, 3 Cedate Gomes Sa, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Jefferson Poirot;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Dany Priso, 18 Rabah Slimani, 19 Paul Gabrillagues, 20 Mathieu Babillot, 21 Antoine Dupont, 22 Anthony Belleau, 23 Benjamin Fall;

Argentina

Tries: Moyano

Conversões: Sánchez (1)

Penais: Sánchez (2)

15 Emiliano Boffelli, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Orlando, 12 Jeronimo De La Fuente, 11 Ramiro Moyano, 10 Nicolas Sanchez, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Javier Ortega Desio, 7 Guido Petti, 6 Pablo Matera (c), 5 Tomas Lavanini, 4 Matias Alemanno, 3 Santiago Medrano, 2 Augustin Creevy, 1 Santiago Garcia Botta;

Suplentes: 16 Julian Montoya, 17 Juan Pablo Zeiss, 18 Lucio Sordoni, 19 Mariano Galarza, 20 Rodrigo Bruni, 21 Tomas Lezana, 22 Tomas Cubelli, 23 Matias Moroni;

Fiji e Maoris viram pesadelo para sul-americanos

No Hartpury College, próximo a Gloucester, Uruguai e Fiji duelaram, mas só Fiji celebrou. O jogo que terá reedição na Copa do Mundo de 2019 foi todo controlado pelo fijianos, que se impuseram do começo ao fim, fazendo 68 x 07. Eroni Sau e Peceli Yato foram os nomes do jogo com 3 tries cada.

O Uruguai fechará sua gira pela Europa visitando a Romênia, enquanto Fiji viajará à França.



Já em Santiago, com público recorde para o rugby chileno, os Maori All Blacks se impuseram com contundência sobre os Condores. 73 x 00, em partida de 11 tries. Karpik, com 3 tries, e Hall, com 2, foram destaque.



07 68

Uruguai 07 x 68 Fiji, em Gloucester (Inglaterra)

Árbitro: Tom Foley (Inglaterra)

00 73

Chile 00 x 73 Maori All Blacks, em Santiago

Árbitro: Pablo De Luca (Argentina)

22 73

Paraguai 22 x 73 Sudamérica XV, em Assunção

Árbitro: Henrique Platais (Brasil)