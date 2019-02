ARTIGO COM VÍDEO – A França vinha de uma derrota histórica de 44 x 08 para a Inglaterra, vivendo um verdadeiro pesadelo no Six Nations. Mas o técnico Jacques Brunel encontrou uma saída para seu time, apostou em jovens valores e a França brilhou, dominando a Escócia e assegurando um inspirador 27 x 10, que aumentou para 20 anos o jejum da Escócia de vitórias em Paris.

A França começou dominando posse de bola e território emplacou uma linda jogada de mãos coletiva logo no começo, com a bola chegando a Penaud para o que seria o primeiro try, anulado, no entanto, por um milimétrico knock-on. Os Bleus não arrefeceram e, aos 12′, o jovem fullback Thomas Ramos recebeu no fundo, fintou a pressão escocesa e armou contra-golpe letal, deixando com Penaud, que arrancou e levou os Bleus às 22 de ataque, com a bola chegando ao abertura Romain Ntamack, de 19 anos, que cravou o primeiro try do jogo e se provou ao longo da partida grande destaque da equipe. Na sequência, Ramos ainda chutou penal e ampliou a vantagem para 10 x 00.

A Escócia até conseguiu igualar as ações e inverteu a posse de bola. Laidlaw teve duas chances de penal, acertando uma, e os escoceses lamentaram a falta de criatividade, sendo incapazes de somar mais pontos. Aos 27′, Huget recebeu amarelo e deixou a França com um homem a menos, mas estava clara que os Bleus evoluíram ofensiva e defensivamente. Os franceses mantiveram os escoceses longe do campo de ataque e por muito pouco não chegaram a novo try, com Ntamack sendo ousado e dando assistência com os pés para o que seria um lindo try finalizado por Fickou, mas novamente um knock-on anterior fez o lance ser anulado.

Após o 10 x 03 no primeiro tempo, a torcida francesa estava apreensiva se o time não perderia rendimento no segundo tempo, como ocorreu com Gales. Mas logo no primeiro lance Huget marcou o segundo try dos Bleus, bela bela ação de continuidade do ataque anfitrião.

- Continua depois da publicidade -

Com 15 x 03, a França seguiu dominando, superior nas formações fixas e com mais recursos que uma Escócia que não conseguia acelerar seu jogo e perdia muitos tackles. Tardou até os 74′, mas os franceses chegaram ao merecido e definidor terceiro try, com o jovem terceira linha Alldritt finalizando após scrum demolidor. A Escócia ainda respondendo imediatamente em jogada veloz com Ali Price marcando, aos 77′, com o try de honra. Mas o fim de jogo foi francês. Os Bleus mantiveram a bola viva até o fim e, com 8 minutos passados no relógio, saiu o bônus ofensivo, novamente com Alldritt (que tinha acabado de ter um try anulado por duplo movimento) cravando na sequência da pressão do pack francês. 27 x 10, números finais e festa no Stade de France.

No próximo fim de semana não haverá rodada do Six Nations. A Escócia receberá Gales no dia 9 de março, ao passo que a França voltará a campo no dia 10 fora de casa contra a Irlanda.



27 10

França 27 x 10 Escócia, em Paris

Árbitro: Nic Berry (Austrália)

França

Tries: Alldritt (2), Ntamack e Huget

Conversões: Ramos (1) e Serin (1)

Penais: Ramos (1)

15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Gaël Fickou, 11 Yoann Huget, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Louis Picamoles, 7 Arthur Iturria, 6 Wenceslas Lauret, 5 Félix Lambey, 4 Sébastien Vahaamahina, 3 Demba Bamba, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Jefferson Poirot;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Etienne Falgoux, 18 Dorian Aldegheri, 19 Paul Willemse, 20 Gregory Alldritt, 21 Baptiste Serin, 22 Anthony Belleau, 23 Maxime Médard;

Escócia

Try: Price

Conversões: Hastings (1)

Penais: Laidlaw (1)

15 Blair Kinghorn, 14 Tommy Seymour, 13 Nick Grigg, 12 Sam Johnson, 11 Sean Maitland, 10 Pete Horne, 9 Greig Laidlaw (c), 8 Josh Strauss, 7 Jamie Ritchie, 6 Magnus Bradbury, 5 Jonny Gray, 4 Grant Gilchrist, 3 Simon Berghan, 2 Stuart McInally, 1 Allan Dell;

Suplentes: 16 Fraser Brown, 17 Alex Allan, 18 Zander Fagerson, 19 Ben Toolis, 20 Gary Graham, 21 Ali Price, 22 Adam Hastings, 23 Darcy Graham;

Seleção Jogos Pontos Gales 3 13 Inglaterra 3 10 França 3 6 Escócia 3 5 Irlanda 2 4 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;