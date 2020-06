A LNR, a liga profissional da França, que organiza as duas primeira divisões do país, Top 14 e Pro D2, confirmou hoje oficialmente que suas a temporada 2019-20 de suas duas competições estão oficialmente encerradas por conta da pandemia, com as classificações do momento da paralisação confirmadas a título de histórico. No caso do Top 14, a classificação importa para que sejam apontados os classificados franceses para a Heineken Champions Cup 2020-21, a Copa Europeia – restando ainda definições oficiais acerca do torneio.

Apesar de manter a tabela de classificação, a LNR não declarará nenhum clube como campeão e não haverá promoção e rebaixamento. Com isso, a temporada 2020-21, que começará em setembro, terá os mesmos clubes participantes no Top 14 e na Pro D2. Ou seja, o Bordeaux não é o campeão do Top 14, enquanto o Stade Français não será rebaixado.

Nova terceira divisão

A boa notícia na França foi o anúncio oficial da criação de uma nova terceira divisão profissional, que servirá como ponte entre a divisão amadora da Fédérale 1 e as competições da LNR (mais precisamente a Pro D2).

A nova terceira divisão será chamada de Championnat National, sendo organizada pela FFR (a federação francesa), devendo ter 13 clubes envolvidos. Pleiteiam lugar na “National”: Aubenas-Vals, Albi, Blagnac, Bourg-en-Bresse, Bourgoin, Cognac-SJA, Dax, Dijon, Massy, Narbonne, Nice, Suresnes e Tarbes.

Os clubes alçados à National são todos muito tradicionais. Narbonne e Tarbes já foram campeões franceses da primeira divisão, sendo ambos bicampeões (Narbonne em 1936 e 1979 e Tarbes em 1920 e 1973), ao passo que o Bourgoin já foi vice campeão francesa e se sagrou campeão da Challenge Cup (a segunda copa europeia, em 1997) e jogou o Top 14 até 2011. O Dax já foi vice campeão francês nada menos que 5 vezes e jogou o Top 14 até 2009, ao passo que o Albi, clube que revelou os irmãos Sancery (dos Tupis), esteve no Top 14 até 2010. Por fim, o Nice tem um vice campeonato da primeira divisão no currículo e jogou na elite profissional até 1999.

Classificação final do Top 14 2019-20

Clube Cidade Jogos Pontos Bordeaux-Bègles Bordeaux 17 61 Lyon Lyon 17 53 Racing Paris 17 46 Toulon Toulon 17 45 La Rochelle La Rochelle 17 42 Clermont Clermont-Ferrand 17 41 Toulouse Toulouse 17 40 Montpellier Montpellier 17 37 Bayonne Bayonne 17 33 Castres Castres 17 33 Brive Brive-la-Gaillarde 17 33 Pau Pau 17 28 Agen Agen 17 26 Stade Français Paris 17 25

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;





Classificação final da Pro D2 2019-20



Clube Cidade Jogos Pontos Colomiers Colomiers 23 77 Perpignan Perpignan 23 76 Grenoble Grenoble 23 67 Oyonnax Oyonnax 23 67 Nevers Nevers 23 60 Biarritz Biarritz 23 59 Soyaux-Angoulême Angoulême 23 55 Vannes Vannes 23 54 Béziers Béziers 23 54 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 23 51 Carcassonne Carcassonne 23 49 Provence Aix-en-Provence 23 45 Montauban Montauban 23 41 Aurillac Aurillac 23 38 Rouen Rouen 23 31 Valence-Romans Valence 23 20

