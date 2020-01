O Mesa Oval dá o chute de saída de 2020 com uma ilustríssima presença: Gabó. Atualmente no Jacareí e com brilhantes passagens no Bandeirantes, Pequeninos do Jóquei, Brummers, seleções gaúcha e do Brasil, Gabriel Cenamo compartilhará com os ouvintes a experiência recente que teve no Rugby chinês, e como ele viu a temporada de 2019 da modalidade no Brasil, bem sobre o que espera para o ano de 2020, o que o anima mas também o que o preocupa.

Gabó, suas opiniões, experiência e o futuro do Rugby brasileiro, são pautas super especiais no Mesa Oval, em sua 169a edição na retomada dos trabalhos nesta temporada 2020. O podcast irá ao ar nesta Terça-Feira (14) ao vivo pelo facebook do Portal do Rugby a partir das 17h (hora Brasília).