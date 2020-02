ARTIGO COM VÍDEO – O Six Nations europeu começou muito bem para o atual campeão Gales. Em jogo de treinadores novos, Wayne Pivac, de Gales, levou a melhor sobre Franco Smith, da Itália, em um impactante 42 x 00 no Principality Stadium, em Cardiff.

Apesar de ter até mais posse de bola, a Itália apresentou muito pouco com a bola em mãos, sofrendo para criar espaços e restringindo-se a oferecer resistência defensiva. Conquistando mais turnovers, Gales conseguiu as primeiras oportunidades, arrancando 3 penais em 16 minutos para abrir 9 x 0.

Aos 18′, finalmente saiu o primeiro try galês, com Halfpenny serviu corrida fulminante pela ponta do craque Josh Adams, grande nome da partida. Já aos 30′ saiu o lance capital, com Dan Biggar dando lindo passe por baixo das pernas para Adams finalizar na ponta outra vez. 21 x 00 antes da pausa.

O segundo tempo começou com a Itália oferecendo resistência, mas não por muito tempo. Aos 59′, após quebra de linha por Gales, os Azzurri falharam na cobertura do ruck e Tomos Williams serviu Nick Tompkins para o try.

Aos 63′, os Dragões quase conquistaram o try do bônus com George North, mas houve um knock-on no nascedouro da jogada. Com isso, os donos da casa foram até o fim do jogo na expectativa pelo bônus, que saiu com o próprio North ganhando na potência da defesa italiana aos 75′.

Com o jogo já decidido, ainda houve tempo para o hat-trick (3º try) de Adams, já com o tempo esgotado. 42 x 00, números finais.

Gales visitará a Irlanda no sábado que vem, em jogo crucial, ao passo que a Itália visitará a França.

42 00

Gales 42 x 00 Itália, em Cardiff

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Gales

Tries: Adams (3), Tompkins e North

Conversões: Biggar (2) e Halfpenny (1)

15 Leigh Halfpenny, 14 Johnny McNicholl, 13 George North, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Dillon Lewis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Ryan Elias, 17 Rob Evans, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 Ross Moriarty, 21 Rhys Webb, 22 Jarrod Evans, 23 Nick Tompkins;

Itália

15 Matteo Minozzi, 14 Leonardo Sarto, 13 Luca Morisi, 12 Carlo Canna, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Callum Braley, 8 Abraham Steyn, 7 Sebastian Negri, 6 Jake Polledri, 5 Niccolò Cannone, 4 Alessandro Zanni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi, 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Federico Zani, 17 Danilo Fischetti, 18 Marco Riccioni, 19 Dean Budd, 20 Marco Lazzaroni, 21 Giovanni Licata, 22 Guglielmo Palazzani, 23 Jayden Hayward;

Seleção Jogos Pontos Gales 1 5 Irlanda 1 4 Escócia 1 1 Inglaterra 0 0 França 0 0 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;