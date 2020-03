O coronavírus causou o adiamento de dois dos três jogos da rodada final do Six Nations (Itália contra Inglaterra e França versus Irlanda). Com isso, apenas Gales e Escócia entrarão em campo sábado pela competição.

Os dois times já não podem mais conquistar o título do Six Nations, mas jogam pela honra da rivalidade celta. A Escócia, em especial, joga para quebrar um longo jejum: desde 2002 os escoceses não vencem em Cardiff os galeses. Se a Escócia vencer, curiosamente terminará a rodada do Six Nations em primeiro lugar.

A partida será especial para o capitão galês Alun Wyn Jones, que se igualará ao neozelandês Richie McCaw como o jogador com mais tests (jogos oficiais por seleções) na história do rugby mundial, com 148 (139 por Gales e 9 pelos British and Irish Lions).

Ao lado de Alun Wyn Jones estará Cory Hill, que retorna à segunda linha como a única mudança galesa no pack após a derrota contra a Inglaterra. A outra novidade é o retorno do scrum-half Rhys Webb como titular, voltando a ter oportunidade na seleção para jogar ao lado do abertura Dan Biggar. George North fará dupla de pontas com Liam Williams, com Leigh Halfpenny seguindo de fullback.

Na Escócia, o técnico Gregor Townsend efetuou 3 mudanças com relação ao time que derrotou a França no último domingo. Todas as trocas são nos avançados, com as titularizações do hooker Stuart McInally, do segunda linha Sam Skinner e do oitavo Magnus Bradbury. A linha está inalterada, com Ali Price e Adam Hastings na criação e Stuart Hogg liderando desde o fundo. Hogg é o líder de metros ganhos do Six Nations até o momento.

No papel, além do mando de jogo, Gales tem números expressivos que lhe dão favoritismo. Os Dragões marcaram até aqui o dobro de tries que os escoceses (12 a 6), lideram a estatística da competição de metros ganhos, de posse de bola, offloads e laterais ganhos, mas tem desempenho inferior em scrums e tackles.

Quem ficará em último no “Six Nations B”?

O Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”), por sua vez, não teve partidas adiadas e será completado sem percalços. A Geórgia já é campeã e finalizará sua campanha recebendo a arquirrival Rússia, que não derrota os georgianos há 30 anos.

As atenções estarão mesmo sobre Romênia e Bélgica, que duelarão em solo romeno valendo a fuga da última colocação. Os belgas jamais venceram os romenos, mas estão 2 pontos acima dos oponentes na classificação e serão salvos com um incomum empate. Na prática, quem vencer se salvará da lanterna – e do risco de rebaixamento.

No domingo, ainda haverá muita rivalidade em campo com o clássico ibérico em Madri entre Espanha e Portugal, que provavelmente acabarão pro decidir o vice campeonato.

Por fim, o sábado ainda terá o jogo decisivo pelo Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C”) entre Suíça e Holanda. Os suíços entraram inesperadamente – e seriamente – na luta pelo título ao derrotarem a Alemanha neste mês e terão a vantagem de receberem a Holanda, que lidera invicta (tendo também batido os alemães) e faz seu último jogo no torneio. Se os holandeses vencerem, o título será laranja – e o favoritismo estará mesmo com os visitantes, mais tradicionais. Porém, se a Suíça vencer, o time alpino estará perto do título inédito e precisará apenas vencer em maio a Ucrânia.

O campeão do “Six Nations C” enfrentará o último colocado do “Six Nations B” em junho ou julho, em repescagem de promoção/rebaixamento.

*Horários de Brasília

Guinness Six Nations

Sábado, dia 14 de março

11h15 – Gales x Escócia, em Cardiff – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Angus Gardner (Austrália)

Histórico: 125 jogos, 73 vitórias de Gales, 49 vitórias da Escócia e 3 empates. Último jogo: Escócia 11 x 19 Gales, em 2019 (Six Nations);

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Nick Tompkins, 12 Hadleigh Parkes, 11 Liam Williams, 10 Dan Biggar, 9 Rhys Webb, 8 Josh Navidi, 7 Justin Tipuric, 6 Ross Moriarty, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 WillGriff John, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Ryan Elias, 17 Rhys Carre, 18 Leon Brown, 19 Will Rowlands, 20 Taulupe Faletau, 21 Gareth Davies, 22 Jarrod Evans, 23 Johnny McNicholl;

Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Blair Kinghorn, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Magnus Bradbury, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 Fraser Brown, 17 Allan Dell, 18 Willem Nel, 19 Scott Cummings, 20 Matt Fagerson, 21 George Horne, 22 Duncan Weir, 23 Kyle Steyn;

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 13 França 4 13 Escócia 4 10 Irlanda 3 9 Gales 4 7 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Rugby Europe Championship

Sábado, dia 14 de março

09h00 – Geórgia x Rússia, em Tbilisi – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Pierre Brousset (França)

Histórico: 23 jogos, 21 vitórias da Geórgia, 1 vitória da Rússia e 1 empate. Último jogo: Rússia 06 x 22 Geórgia, em 2019 (Rugby Europe Championship);

09h00 – Romênia x Bélgica, em Botosani – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Manuel Bottino (Itália)

Histórico: 6 jogos e 6 vitórias da Romênia. Último jogo: Bélgica 17 x 43 Romênia, em 2019 (Rugby Europe Championship);

08h45 – Espanha x Portugal, em Madri – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Chris Bussby (Irlanda)

Histórico: 39 jogos, 27 vitórias da Espanha, 10 vitórias de Portugal e 2 empates. Último jogo: Espanha 39 x 07 Portugal, em 2016 (Rugby Europe Championship);

Seleção Jogos Pontos Geórgia 4 19 Portugal 4 9 Espanha 4 9 Rússia 4 8 Bélgica 4 7 Romênia 4 5

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;





Rugby Europe Trophy

Sábado, dia 14 de março

11h00 – Suíça x Holanda, em Genebra – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: John Catteau (Bélgica)

Histórico: 7 jogos, 6 vitórias da Holanda e 1 vitória da Suíça. Último jogo: Holanda 36 x 15 Suíça, em 2018 (Rugby Europe Trophy);

Seleção Jogos Pontos Países Baixos (Holanda) 4 19 Suíça 3 10 Ucrânia 2 5 Polônia 3 5 Alemanha 3 4 Lituânia 3 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);