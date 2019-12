ARTIGO COM VÍDEOS – Neste sábado, Gales e Barbarians se enfrentaram em Cardiff em partida que marcou a despedida do irlandês Rory Best dos gramados e a despedida do técnico Warren Gatland, der Gales. Gatland, na verdade, comandou os Barbarians, sendo ovacionado pela torcida, que ainda dava as boas vindas a Pivac, novo treinador de Gales.

O jogo foi como manda a tradição dos Barbarians: aberto e envolvente, com tries atrás de tries dos dois lados. 43 x 33, com 6 tries galeses e 5 dos Barbarians. Josh Adams marcou 2 tries, assim como o hooker Ken Owens para Gales. Johnny McNicholl debutou com try e Gareth Davies também deixou o seu. Já Strauss, Bosch, Stevenson, Millar e Samu marcaram os tries dos Barbarians, com direito a offload do veterano sul-africano Schalk Brits no último try de Samu.





Antes do duelo masculino, Gales e Barbarians também duelaram no feminino em jogo inédito e com resultado diverso: vitória das Barbarians por 29 x 13. McMenamin, Hywel, Harris, Murphy e Caplice marcaram os tries do combinado internacional.

The first game of today’s double-header was an historic first encounter between #WalesWomen and @Barbarian_FC ⚫️⚪️ Y Barbariaid oedd yn fuddugol ar y dydd, ond chwaraewyd gêm fywiog gan Gymru. pic.twitter.com/azpR62nyPS — Welsh Rugby Union 🏉 (@WelshRugbyUnion) November 30, 2019

43 33

Gales 43 x 33 Barbarians, em Cardiff – Masculino

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Gales

Tries: Adams (2), Owens (2), McNicholl e G Davies

Conversões: Halfpenny (5)

Penais: Halfpenny (1)

15 Leigh Halfpenny, 14 Johnny McNicholl, 13 Owen Watkin, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Jarrod Evans, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Justin Tipuric (c), 6 Aaron Shingler, 5 Adam Beard, 4 Jake Ball, 3 Dillon Lewis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rob Evans, 18 Leon Brown, 19 Seb Davies, 20 Ollie Griffiths, 21 Gareth Davies, 22 Sam Davies, 23 Owen Lane;

Barbarians

Tries: Strauss, Bosch, Stevenson, Millar e Samu

Conversões: Bosch (4)

15 Shaun Stevenson, 14 Dillyn Leyds, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Andre Esterhuizen, 11 Cornal Hendricks, 10 Curwin Bosch, 9 Bryn Hall, 8 Josh Strauss, 7 Marco van Staden, 6 Pete Samu, 5 Tyler Ardron, 4 Luke Jones, 3 Wiehahn Herbst, 2 Rory Best (c), 1 Campese Ma’afu;

Suplentes: 16 Schalk Brits, 17 Craig Miller, 18 Hencus van Wyk, 19 George Biagi, 20 Angus Cottrell, 21 Jano Vermaak, 22 Bill Meakes, 23 Matt Duffie;

15 29

Gales 15 x 29 Barbarians, em Cardiff – Feminino

Gales: Lauren Smyth; Paige Randall, Megan Webb, Kerin Lake, Lisa Neumann; Elinor Snowsill, Keira Bevan; Gwenllian Pyrs, Kelsey Jones , Cerys Hale, Natalia John, Gwen Crabb, Robyn Lock, Bethan Lewis, Siwan Lillicrap (c)

Suplentes: Molly Kelly, Gwenllian Jenkins, Amy Evans, Abbie Fleming, Alex Callender, Ffion Lewis, Robyn Wilkins, Kayleigh Powell

Barbarians: Tess Gard’ner, Lauren Harris, Ariana Hira, Jenny Murphy, Dyddgu Hywel, Ruahaei Demant, Briana Miller, Steph Te Ohaere-Fox (c), Clara Nielson, Silvia Turani, Eloise Blackwell, Rebecca Clough, Paula Fitzpatrick, Anna Caplice, Charmaine McMenamin;

Suplentes: Sascha Acheson, Saki Minami, Seina Saito, Beth Stafford, Alycia Washington, Ashlee Byrge, Sene Naoupu, Annabel Sargeant