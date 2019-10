ARTIGO COM VÍDEOS – Gales e França abrirão o domingo de quartas de final da Copa do Mundo com um duelo dos dois gigantes do rugby mundial que jamais venceram a competição. Gales nunca chegou a uma final, mas tem 2 semis no currículo e conta com um treinador ávido por fazer história no torneio. Já a França tem incríveis 3 vices (1987, 1999 e 2011) e (bagunça à parte) tem um elenco forte – ainda que muito jovem – para sonhar neste ano.

O jogo em Oita (ilha de Kyushu) promete e, obviamente, o confronto de 2011 entre as duas seleções pela semifinal do Mundial não sai da memória, em jogo que teve o craque Sam Warburton recebendo cartão vermelho, que acabou fazendo a diferença contra Gales naquela oportunidade. Porém, memórias não falta entre Dragões e Les Bleus, pois os dois países se enfrentam todos os anos e, em 2019, o duelo pelo Six Nations foi particularmente bom, com Gales vencendo por um try de diferença – em resultado que abriu caminho para seu título.





As duas seleções chegam invictas às quartas de final, mas por razões distintas. Gales foi soberano no Grupo D, tendo vencido dois dos melhores jogos até aqui assistidos no Japão, contra Austrália e Fiji. Já a França venceu o duelo direto contra a Argentina por 23 x 20 emocionantes e depois passou sufocos contra EUA e Tonga, terminando a primeira fase com um jogo cancelado contra a Inglaterra (por conta do tufão Hagibis), que permitiu aos franceses longo tempo de descanso.

O favoritismo é de Gales, que venceu 7 dos últimos 8 encontros com a França. Warren Gatland, o grande técnico de Gales, apostou em um XV sem surpresas. Gareth Davies e Dan Biggar serão a dupla criativa, com os potentes Hadleigh Parkes e Jonathan Davies nos centros e Liam Williams de fullback, sempre criativo desde o fundo. Nas pontas, Josh Adams e George North seguem indiscutíveis.

No pack, a terceira linha terá Josh Navidi, Justin Tipuric e Aaron Wainwright, com o capitão Alun Wyn Jones formando a segunda linha com Jake Ball – setor no qual os Dragões deverão levar vantagem, pela forma exuberante de seu capitão. Tomas Francis, Ken Owens e Wyn Jones são a primeira linha.

Os avançados franceses são até mais badalados hoje que os galeses, o que sugere um jogo muito pegado no contato físico. A França tem uma primeira linha superior, que é hoje uma das melhores do mundo, com Poirot, o capitão Guirado e Slimani, enquanto a segunda linha de Sebastien Vahaamahina e Bernard Le Roux é forte, mas ainda tem que se provar como dupla. A terceira linha é forte também e oferecerá uma batalha empolgante com a galesa, com Gregory Alldritt e Charles Ollivon oferecendo juventude e potência ao lado do veterano Lauret – com isso, Picamoles ficou no banco e é opção notável pro segundo tempo.

Antoine Dupont e Romain Ntamack formam a dupla genial de 9 e 10 bem jovem, com o técnico Jacques Brunel optando por Fickou de primeiro centro e Vakatawa de segundo centro. Huget e Penaud são os pontas matadores – com Raka fora até do banco – e Médard garante experiência para a camisa 15.

A França vive dias, para variar, turbulentos internamente, com o elenco aparentemente rompido com a comissão técnica – pelo que sugerem os relatos da imprensa francesa. Nada que não tenha ocorrido antes. O jogo francês é desestruturado, em contraste claro com o time metódico de Gales. Para que a França saia vitoriosa, será preciso um dia inspirado de todos os seus grandes nomes, porque quando o assunto é a qualidade da preparação e do trabalho a vantagem está claramente com Gales. Os galeses buscarão privar os franceses de posse de bola com qualidade e, com isso, imporem seu esquema tático. Trata-se de um xadrez galês contra um quase anti-xadrez francês. Apostas?

Quem vence as quartas de final da #RWC2019 #RugbyNaESPN no domingo: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales ou França🇫🇷? @ESPNagora — Portal do Rugby (@portaldorugby) October 18, 2019

Copa do Mundo de Rugby – Japão 2019

Domingo, dia 20 de outubro (Horário de Brasília)

QUARTAS DE FINAL

04h15 – Gales x França, em Oita – ESPN AO VIVO

Árbitro: Jaco Peyper (África do Sul)

Assistentes: Nic Berry (Austrália) e Paul Williams (Nova Zelândia) / TMO: Marius Jonker (África do Sul)

Histórico: 97 jogos, 50 vitórias de Gales, 44 vitórias da França e 3 empates. Último jogo: França 19 x 24 Gales, em 2019 (Six Nations);

Gales: 15 Liam Williams, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Josh Navidi, 7 Justin Tipuric, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhys Carre, 18 Dillon Lewis, 19 Adam Beard, 20 Ross Moriarty, 21 Tomos Williams, 22 Rhys Patchell, 23 Owen Watkin;

França: 15 Maxime Medard, 14 Damian Penaud, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gael Fickou, 11 Yoann Huget, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Wenceslas Lauret, 5 Sebastien Vahaamahina, 4 Bernard Le Roux, 3 Rabah Slimani, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Jefferson Poirot;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Cyril Baille, 18 Emerick Setiano, 19 Paul Gabrillagues, 20 Louis Picamoles, 21 Baptiste Serin, 22 Camille Lopez, 23 Vincent Rattez;

Dia Hora Cidade Seleção X Seleção Grupo/Fase Árbitro Central Assistente 1 Assistente 2 TMO 20/09 07:45 Tóquio JAPÃO 30 X 10 RÚSSIA Grupo A Nigel Owens (Gales) Nic Berry (Austrália) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 21/09 01:45 Sapporo AUSTRÁLIA 39 X 21 FIJI Grupo D Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Luke Pearce (Inglaterra) Andrew Brace (Irlanda) Rowan Kitt (Inglaterra) 21/09 04:15 Tóquio FRANÇA 23 X 21 ARGENTINA Grupo C Angus Gardner (Austrália) Jaco Peyper (África do Sul) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Marius Jonker (África do Sul) 21/09 06:45 Yokohama NOVA ZELÂNDIA 23 X 13 ÁFRICA DO SUL Grupo B Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Karl Dickson (Inglaterra) Graham Hughes (Inglaterra) 22/09 02:15 Osaka ITÁLIA 47 X 22 NAMÍBIA Grupo B Nic Berry (Austrália) Nigel Owens (Gales) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 22/09 04:45 Yokohama IRLANDA 27 X 03 ESCÓCIA Grupo A Wayne Barnes (Inglaterra) Pascal Gaüzère (França) Alexandre Ruiz (França) Graham Hughes (Inglaterra) 22/09 07:15 Sapporo INGLATERRA 35 X 03 TONGA Grupo C Paul Williams (Nova Zelândia) Mathieu Raynal (França) Shuhei Kubo (Japão) Ben Skeen (Nova Zelândia) 23/09 07:15 Toyota (Nagoya) GALES 43 X 14 GEÓRGIA Grupo D Luke Pearce (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Matthew Carley (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 24/09 07:15 Kumagaya (Saitama) RÚSSIA 09 X 34 SAMOA Grupo A Romain Poite (França) Jérôme Garcès (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Graham Hughes (Inglaterra) 25/09 02:15 Kamaishi FIJI 27 X 30 URUGUAI Grupo D Pascal Gaüzère (França) Angus Gardner (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Marius Jonker (África do Sul) 26/09 04:45 Fukuoka ITÁLIA 48 X 07 CANADÁ Grupo B Nigel Owens (Gales) Wayne Barnes (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 26/09 07:45 Kobe INGLATERRA 45 X 07 ESTADOS UNIDOS Grupo C Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Federico Anselmi (Argentina) Ben Skeen (Nova Zelândia) 28/09 01:45 Osaka ARGENTINA 28 X 12 TONGA Grupo C Jaco Peyper (África do Sul) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Rowan Kitt (Inglaterra) 28/09 04:15 Shizuoka JAPÃO 19 X 12 IRLANDA Grupo A Angus Gardner (Austrália) Jérôme Garcès (França) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 28/09 06:45 Toyota (Nagoya) ÁFRICA DO SUL 57 X 03 NAMÍBIA Grupo B Mathieu Raynal (França) Nic Berry (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Graham Hughes (Inglaterra) 29/09 02:15 Kumagaya (Saitama) GEÓRGIA 33 X 07 URUGUAI Grupo D Wayne Barnes (Inglaterra) Paul Williams (Nova Zelândia) Alexandre Ruiz (França) Marius Jonker (África do Sul) 29/09 04:45 Tóquio AUSTRÁLIA 25 X 29 GALES Grupo D Romain Poite (França) Luke Pearce (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 30/09 07:15 Kobe ESCÓCIA 34 X 00 SAMOA Grupo A Pascal Gaüzère (França) Nigel Owens (Gales) Federico Anselmi (Argentina) Graham Hughes (Inglaterra) 02/10 04:45 Fukuoka FRANÇA 33 X 09 ESTADOS UNIDOS Grupo C Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Wayne Barnes (Inglaterra) Shuhei Kubo (Japão) Rowan Kitt (Inglaterra) 02/10 07:15 Oita NOVA ZELÂNDIA 63 X 00 CANADÁ Grupo B Romain Poite (França) Pascal Gaüzère (França) Alexandre Ruiz (França) Marius Jonker (África do Sul) 03/10 02:15 Osaka GEÓRGIA 10 X 45 FIJI Grupo D Paul Williams (Nova Zelândia) Jaco Peyper (África do Sul) Matthew Carley (Inglaterra) Graham Hughes (Inglaterra) 03/10 07:15 Kobe IRLANDA 35 X 00 RÚSSIA Grupo A Jérôme Garcès (França) Mathieu Raynal (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Ben Skeen (Nova Zelândia) 04/10 06:45 Shizuoka ÁFRICA DO SUL 49 X 03 ITÁLIA Grupo B Wayne Barnes (Inglaterra) Romain Poite (França) Alexandre Ruiz (França) Rowan Kitt (Inglaterra) 05/10 02:15 Oita AUSTRÁLIA 45 X 10 URUGUAI Grupo D Mathieu Raynal (França) Jérôme Garcès (França) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 05/10 05:00 Tóquio INGLATERRA 39 X 10 ARGENTINA Grupo C Nigel Owens (Gales) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Andrew Brace (Irlanda) Marius Jonker (África do Sul) 05/10 07:30 Toyota (Nagoya) JAPÃO 38 X 19 SAMOA Grupo A Jaco Peyper (África do Sul) Angus Gardner (Austrália) Federico Anselmi (Argentina) Graham Hughes (Inglaterra) 06/10 01:45 Tóquio NOVA ZELÂNDIA 71 X 09 NAMÍBIA Grupo B Pascal Gaüzère (França) Luke Pearce (Inglaterra) Shuhei Kubo (Japão) Rowan Kitt (Inglaterra) 06/10 04:45 Kumamoto FRANÇA 23 X 21 TONGA Grupo C Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 08/10 07:15 Kobe ÁFRICA DO SUL 66 X 07 CANADÁ Grupo B Luke Pearce (Inglaterra) Angus Gardner (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Rowan Kitt (Inglaterra) 09/10 01:45 Kumagaya (Saitama) ARGENTINA 42 X 17 ESTADOS UNIDOS Grupo C Paul Williams (Nova Zelândia) Jaco Peyper (África do Sul) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Graham Hughes (Inglaterra) 09/10 04:15 Shizuoka ESCÓCIA 61 X 00 RÚSSIA Grupo A Mathieu Raynal (França) Wayne Barnes (Inglaterra) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 09/10 06:45 Oita GALES 29 X 17 FIJI Grupo D Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 11/10 07:15 Shizuoka AUSTRÁLIA 27 X 08 GEÓRGIA Grupo D Pascal Gaüzère (França) Jérôme Garcès (França) Shuhei Kubo (Japão) Marius Jonker (África do Sul) 12/10 CANCELADO POR TUFÃO Toyota (Nagoya) NOVA ZELÂNDIA 00 X 00 ITÁLIA Grupo B Luke Pearce (Inglaterra) Wayne Barnes (Inglaterra) Alexandre Ruiz (França) Graham Hughes (Inglaterra) 12/10 CANCELADO POR TUFÃO Yokohama INGLATERRA 00 X 00 FRANÇA Grupo C Jaco Peyper (África do Sul) Nigel Owens (Gales) Andrew Brace (Irlanda) Ben Skeen (Nova Zelândia) 12/10 07:45 Fukuoka IRLANDA 47 X 05 SAMOA Grupo A Nic Berry (Austrália) Romain Poite (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Rowan Kitt (Inglaterra) 13/10 CANCELADO POR TUFÃO Kamaishi NAMÍBIA 00 X 00 CANADÁ Grupo B Paul Williams (Nova Zelândia) Pascal Gaüzère (França) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 13/10 02:45 Osaka ESTADOS UNIDOS 19 X 31 TONGA Grupo C Nigel Owens (Gales) Jérôme Garcès (França) Shuhei Kubo (Japão) Graham Hughes (Inglaterra) 13/10 05:15 Kumamoto GALES 35 X 13 URUGUAI Grupo D Angus Gardner (Austrália) Luke Pearce (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 13/10 07:45 Yokohama JAPÃO 28 X 21 ESCÓCIA Grupo A Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Mathieu Raynal (França) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 19/10 04:15 Oita INGLATERRA X AUSTRÁLIA Quartas de final Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Mathieu Raynal (França) Ben Skeen (Nova Zelândia) 19/10 07:15 Tóquio NOVA ZELÂNDIA X IRLANDA Quartas de final Nigel Owens (Gales) Pascal Gaüzère (França) Angus Gardner (Austrália) Graham Hughes (Inglaterra) 20/10 04:15 Oita GALES X FRANÇA Quartas de final Jaco Peyper (África do Sul) Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Marius Jonker (África do Sul) 20/10 07:15 Tóquio JAPÃO X ÁFRICA DO SUL Quartas de final Wayne Barnes (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Luke Pearce (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 26/10 05:00 Yokohama Vencedor QF1 X Vencedor QF2 Semifinal 27/10 06:00 Yokohama Vencedor QF3 X Vencedor QF4 Semifinal 01/11 06:00 Tóquio Perdedor SF1 X Perdedor SF2 3º lugar 02/11 06:00 Yokohama Vencedor SF1 X Vencedor SF2 FINAL

Horários de Brasília