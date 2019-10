As quartas de final da Copa do Mundo já produziram uma baixa por lesão: é o terceira linha de Gales Josh Navidi. O técnico Warren Gatland, no entanto, foi inusitado, e chamou o centro Owen Lane, de 21 anos, do Cardiff Blues, para seu lugar. Jonathan Davies, também lesionado no embate com a França, ainda é dúvida do lado galês, mas segue no grupo.

Vahaamahina se aposenta da seleção francesa

Enquanto isso, o segunda linha francês Vahaamahina, expulso contra Gales, anunciou que não jogará mais pela seleção, frustrado com o ocorrido.