ARTIGO COM VÍDEOS – Sábado foi excelente para Gales e Escócia. Enquanto os escoceses fizeram uma partida empolgante contra Fiji vencendo por 54 x 17, Gales quebrou tabu que durava desde 2008 e derrotou a Austrália, em jogo sem tries, por 9 x 6.

A derrota de Fiji não foi a única das Ilhas do Pacífico. Samoa também caiu e foi contra os Estados Unidos, na primeira vitória na história dos americanos sobre os samoanos. Quem se salvou foi Tonga, que venceu bem os Barbarians Franceses (hoje oficialmente a França “B”) por 49 x 38, em verdadeira chuva de tries na França.

Gales vence Austrália em jogo sem tries

Cardiff finalmente festejou em um jogo entre Gales e Austrália. Os galeses quebraram o jejum contra os Wallabies, em jogo muito parelho, de primeiro tempo com mais posse de bola para a Austrália, mas com o segundo tempo a favor dos galeses.

Halfpenny desperdiçou o primeiro penal para Gales, mas não jogou fora sua segunda chance. O dia, no entanto, não era dos melhores para o fullback vermelho, que perdeu outro penal no primeiro tempo. Os Wallabies, por outro lado, empataram a partida aos 34′ com Bernard Foley preciso em penal.

As duas defesas seguiram poderosas na segunda etapa, ambas com mais de 90% de sucesso em tackles. E coube a Gales, aos 68′, nova chance para Halfpenny guardar o try da virada na hora certa. No entanto, os Wallabies conseguiram penal em momento precioso, aos 74′, para Toomua chutar e igualar tudo novamente.

O empate parecia decretado, mas Gales arrancou seu penal decisivo logo na sequência, com Dan Biggar assumindo a responsabilidade e garantindo o triunfo finalmente. 9 x 6, placar final.

Gales receberá no próximo sábado Tonga, ao passo que a Austrália visitará a Itália.

Gales 09 x 06 Austrália, em Cardiff

Árbitro: Ben O’Keefe (Nova Zelândia)

Gales

Penais: Halfpenny (2) e Biggar (1)

15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Gareth Anscombe, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Dan Lydiate, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Adam Beard, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Nicky Smith;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rob Evans, 18 Dillon Lewis, 19 Cory Hill, 20 Ellis Jenkins, 21 Tomos Williams, 22 Dan Biggar, 23 Liam Williams;

Austrália

Penais: Foley (1) e Toomua (1)

15 Dane Haylett-Petty, 14 Israel Folau, 13 Samu Kerevi, 12 Kurtley Beale, 11 Sefa Naivalu, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 David Pocock, 7 Michael Hooper (c), 6 Jack Dempsey, 5 Adam Coleman, 4 Izack Rodda, 3 Allan Alaalatoa, 2 Tolu Latu, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Tatafu Polota-Nau, 17 Sekope Kepu, 18 Taniela Tupou, 19 Rob Simmons, 20 Ned Hanigan, 21 Nick Phipps, 22 Matt To’omua, 23 Jack Maddocks;

Escócia atropela Fiji

Em Murrayfield, Escócia e Fiji fizeram um jogo aberto e envolvente que provou a força ofensiva dos escoceses, algo importante após o jogo apagado da semana passada contra Gales.

A Escócia impôs domínio absoluto de posse de bola e território do início ao fim, sobre um time fijiano que cedeu muitos penais e turnovers. O primeiro tempo, no entanto, foi duro, com a Escócia capitalizando apenas no embate físico, com tries dos primeiras linhas Dell e Brown, enquanto Fiji respondeu com a magia de Mata e Radradra, em 2 tries com a marca da habilidade fijiana. Porém, Fiji jogou fora a reação com 2 amarelos seguidos, punidos com try de Seymour antes do intervalo.

E ainda jogando com 15 contra 13, a Escócia largou o segundo tempo marcando novo try com Maitland. A porta se abriu e Seymour correu para mais 2 tries, selando seu hat-trick. No fim, Ritchie e Hasting cravaram os seus tries, fechando o placar em impressionantes 54 x 17 para os escoceses.

No próximo sábado, a Escócia receberá a África do Sul, ao passo que Fiji jogará em campo neutro com o Uruguai.

Escócia 54 x 17 Fiji, em Edimburgo

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Escócia

Tries: Seymour (3), Dell, Brown, Maitland, Ritchie e Hastings

Conversões: Laidlaw (5) e Russell (2)

15 Stuart Hogg, 14 Tommy Seymour, 13 Alex Dunbar, 12 Pete Horne, 10 Finn Russell, 9 Greig Laidlaw (c), 8 Matt Fagerson, 7 Jamie Ritchie, 6 Ryan Wilson, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Willem Nel, 2 Fraser Brown, 1 Allan Dell;

Suplentes: 16 Stuart McInally, 17 Alex Allan, 18 Simon Berghan, 19 Jonny Gray, 20 Josh Strauss, 21 George Horne, 22 Adam Hastings, 23 Chris Harris;

Fiji

Tries: Mata e Radradra

Conversões: Volavola (2)

Penais: Volavola (1)

15 Setareki Tuicuvu, 14 Metui Talebula, 13 Semi Radradra, 12 Jale Vatabua, 11 Vereniki Goneva, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Viliame Mata, 7 Peceli Yato, 6 Dominiko Waqaniburotu (c), 5 Leone Nakarawa, 4 Tevita Cavubati, 3 Manasa Saulo, 2 Sam Matavesi, 1 Campese Maafu;

Suplentes: 16 Mesulame Dolokoto, 17 Eroni Mawi, 18 Kalivate Tawake, 19 Albert Tuisue, 20 Semi Kunatani, 21 Henry Seniloli, 22 Alivereti Veitokani, 23 Eroni Vasiteri;

Estados Unidos quebra tabu vencendo Samoa

San Sebastián, na Espanha, foi o palco neutro para o duelo entre Estados Unidos e Samoa, com público excelente de 10 mil fãs da bola oval. E pela primeira vez na história os EUA venceram Samoa, mostrando sua ascensão no rugby mundial.

O jogo teve momentos totalmente distintos. Os EUA abriram 15 x 00, com tries de Taufete’e e Germishuys, mas Samoa respondeu com tries de Mulipola, Fidow, M. Matavao, que viraram o placar para os polinésios. Mas, antes do intervalo, Cam Dolan cravou um belo try que devolveu a frente às Águias.

No segundo tempo, Taulagi marcou o try que recolocou Samoa em vantagem, e o placar permaneceu até os 68′, quando Dolan interceptou passe e disparou para try que poderia ter dado o empate a seu time, mas Hooley desperdiçou a conversão. E com um jogo dramático até o fim Hooley teve o penal da vitória em seus pés e não desperdiçou, selando os 30 x 29 para os estadunidenses.

Samoa visitará no sábado que vem a Geórgia, enquanto os Estados Unidos visitarão a Romênia.





Estados Unidos 30 x 29 Samoa, em San Sebastián (Espanha)

Árbitro: Alexandre Ruiz (França)

Estados Unidos

Tries: Dolan (2), Taufete’e e Germishuys

Conversões: Hooley (2)

Penais: Hooley (2)

1 Titi Lamositele, Joe Taufete’e, 3 Paul Mullen, 4 Greg Peterson, 5 Nick Civetta, 6 John Quill, 7 Tony Lamborn, 8 Cam Dolan, 9 Ruben de Haas, 10 Will Hooley, 11 Ryan Matyas, 12 Paul Lasike, 13 Bryce Campbell, 14 Gannon Moore, 15 Blaine Scully (c);

Suplentes: 16 Dylan Fawsitt, 17 David Ainu’u, 18 Dino Waldren, 19 David Tameilau, 20 Hanco Germisuhys, 21 Devereaux Ferris, 22 Will Magie, 23 Tim Maupin;

Samoa

Tries: Mulipola, Fidow, Matavao e Taulagi

Conversões: Pisi (3)

Penais: Leuila (1)

1 Logovi’i Mulipola, 2 Motu Matu’u, 3 Paul Alo-Emile, 4 Kane Leaupepe, 5 Filo Paulo, 6 Josh Tyrell, 6 Jack Lam (capt.), 8 Faifili Levave, 9 Melani Matavao, 10 Tusi Pisi, 11 JJ Taulagi, 12 Alapati Leuia, 13 Reynold Lee-Lo, 14 Ed Fidow, 15 Ahsee Tuala;

Suplentes: 16 Ray Niuia, 17 Jordan Lay, 18 James Lay, 19 Ben Nee Nee, 20 Jacob Mapu, 21 Dwayne Polataivao, 22 D’Angelo Leuila, 23 Stacey Ili;

Tonga leva ao menos uma vitória às ilhas do Pacífico

E em Bordeaux Tonga derrotou os Barbarians Franceses em um jogão, digno de uma partida com o “espírito barbarian”. Jogo aberto, chances aos montes e muitos tries, com Tonga celebrando 49 x 38 no marcador.

Duelos de 7 tries para Tonga e 6 para os franceses. Cruzaram o in-goal para os Barbarians azuis Daubagna, Ntamack, Barassi, Laveau, Reilhac e Laporte, ao passo que marcaram para os polinésios Fisi’ihoi, Takulua (2 vezes), Vailanu, Taufa, Fosita e Lilo.

Barbarians Franceses 38 x 49 Tonga, em Bordeaux

Árbitro: Dan Jones (Gales)