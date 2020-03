ARTIGO COM VÍDEO – O coronavírus também afetou o Six Nations M20 neste fim de semana (de 4ª rodada, a penúltima do torneio), com o jogo da líder Irlanda contra a Itália sendo adiado. No entanto, os irlandeses seguiram na liderança, porque a então vice líder Inglaterra foi derrotada em casa por Gales por 23 x 22.

Os galeses não tinham vencido ninguém ainda, mas fizeram um jogo aguerrido contra os ingleses. Os donos da casa marcaram mais tries, 4 contra 2, mas o abertura Sam Costelow brilhou por Gales, com um try, 2 penais e um drop goal vencedor aos 74′ para garantir o resultados aos vermelhos. A derrota praticamente tirou da Inglaterra as chances de título.



A segunda posição é agora da França, que venceu fora de casa a Escócia por duros 29 x 22, que sugerem que os escoceses (rebaixados à 2ª divisão do Mundial) podem ter esperanças de recuperação na categoria. Jogão de 4 tries a 3 para a França, com os Bleuets mostrando poderio no pack.

Na última rodada, a Irlanda poderá garantir o título mesmo com um jogo a menos, caso derrote e França em solo francês. Caso a vitória seja francesa, o desfecho do campeonato dependerá da realização de Irlanda contra Itália.

U20s Six Nations – Seis Nações M20

Inglaterra 22 x 23 Gales, em Gloucester

Escócia 22 x 29 França, em Galashiels

Irlanda x Itália – adiado

Seleção Jogos Pontos Irlanda 3 15 França 4 12 Inglaterra 4 11 Gales 4 8 Escócia 4 8 Itália 3 6

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;