Tempo de leitura: 1 minuto

A Geórgia deverá disputar o “8 Nações” de 2020, a competição especial que será jogada entre os dias 14 de novembro e 5 ou 14 de dezembro (a definir) envolvendo as seleções do Six Nations (França, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e Itália) e dois times convidados. Originalmente, a competição deveria contar com Japão e Fiji, mas os japoneses desistiram das disputas pelas restrições de viagens.

Após a desistência do Japão, a África do Sul foi cogitada para substitui-lo, algo que gerou polêmica e que produziria conflito de datas com o Rugby Championship (o campeonato entre África do Sul, Argentina, Austrália e Nova Zelândia), que começará no dia 7 de novembro.

Vem circulando na imprensa internacional – europeia e sul-africana – que já está definido que será a Geórgia quem ganhará a vaga do Japão. Tal movimento apaziguaria as críticas que vem sendo feitas ao Six Nations por não dar oportunidades aos georgianos.

O anúncio oficialmente deverá sair nos próximos dias, junto da tabela de jogos, que ainda não é conhecida. Os grupos deverão mudar com relação aos anunciados anteriormente, que devem ser confirmados do seguinte modo:

Grupo A: Inglaterra, Irlanda, Gales e Geórgia;

Grupo B: França, Escócia, Itália e Fiji;

A Geórgia então jogará o Six Nations a partir de 2021?

NÃO. O convite à Geórgia é específico para o torneio que será realizado no fim de 2020 para substituir os amistosos internacionais, prejudicados pela pandemia.

A Geórgia não foi promovida ao Six Nations para os anos seguintes.