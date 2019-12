É oficial: a Federação Georgiana de Rugby chegou a um acordo com a federação da África do Sul e a Geórgia contará em 2020 com uma equipe disputando a Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano, no segundo semestre.

O time será formado por atletas que hoje atuam no rugby de clubes do georgiano e deverá ingressas (a confirmar) na segunda divisão sul-africana (a Currie Cup First Division), que também conta com os Jaguares XV (Argentina XV).

A conquista faz parte de um acordo maior de cooperação entre os dois países no rugby.

Em janeiro, o time da Geórgia XV (a equipe de desenvolvimento com atletas que jogam no país) fará amistosos contra os Jaguares argentinos, na Argentina, como parte da pré temporada dos Jaguares.