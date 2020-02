ARTIGO COM VÍDEO – Neste domingo, no fechamento do Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”), a Geórgia manteve sua superioridade derrotando em Madri a Espanha por 23 x 11, assumindo a liderança da competição.

Os Lelos georgianos não tiveram facilidade e se impuseram com apenas 3 tries contra 2. A Geórgia enviou uma seleção forte o hooker Mamukashvili foi destaque com 2 tries, enquanto o ponta Todua fez o outro try. Pela Espanha, cruzaram o in-goal o hooker Marco Pinto e o pilar Vicente Del Hoyo, mostrando que os Leones conseguiram combater os Lelos no jogo de contato. Os 2 penais que a Geórgia chutou se provaram determinantes.

Na próxima rodada, no dia 22, a Geórgia receberá a Bélgica e a Espanha visitará a Romênia.

Espanha 10 x 23 Geórgia, em Madri

Árbitro: Craig Evans (Gales)

Seleção Jogos Pontos Geórgia 2 9 Portugal 2 8 Bélgica 2 6 Espanha 2 5 Rússia 2 0 Romênia 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;