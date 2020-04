Comunicado oficial da Federação de Rugby da Bahia:

_______

Diego Hamilton Reis, também presidente do Porto Seguro Rugby Clube, assume a gestão da Federação até 2023, incluindo Gabriel Couto e Nilo Souza como demais membros do Conselho de Administração da Federação. Diego assumirá o cargo pela primeira vez e reforça a vontade de desenvolver o esporte no estado, fortalecendo as equipes existentes e divulgando o Rugby como nova opção de esporte escolar.

“Estamos muito focados em fazer um trabalho orientado em fortalecer as equipes e os atletas que compõem nosso quadro de apoiadores nas principais regiões do nosso estado: SEMIÁRIDO, METROPOLITANA, SUDOESTE BAIANO e COSTA DO DESCOBRIMENTO”, detalha Diego. O novo plano tático visa fortalecer essas quatro regiões, aumentando o número de times juvenis e encarando todas as dificuldades existentes.

- Continua depois da publicidade -

Os planos em 2020 já iniciaram com a entrada de novos parceiros: a Nacione™ Branding, consultoria global de marcas esportivas, será apoiadora oficial durante a nova gestão e trabalhará nos bastidores com a equipe técnica para promover e desenvolver a área de marketing e conteúdo da entidade – além da modernização da marca, criada com exclusividade pela Nacione™ para a Federação. Em breve a nova gestão divulgará mais novidades para os praticantes de Rugby na Bahia.