A semana foi conturbada para o World Rugby, a federação internacional. A recente reeleição do presidente da entidade Bill Beaumont foi contestada publicamente pela Pacific Rugby Players Welfare (PRPW), entidade dedicada a advogar em prol dos atletas da Ilhas do Pacífico, presidida por Dan Leo (ex jogador de Samoa).

A PRPW publicou um dossiê de 59 páginas, o Veilomani Report, que questionou o apoio dado por Francis Kean, presidente da Federação Fijiana, à candidatura de Beaumont, que derrotou o argentino Agustín Pichot em maio de 2020.

Kean foi condenado em seu país por homicídio, mas cumprira apenas 3 meses de prisão, sendo solto por ser cunhado de Frank Bainimarama, presidente que deu um golpe militar em Fiji, instalando ditadura no país em 2006. A situação de Kean veio à tona e ele renunciou a seu cargo no Conselho do World Rugby, mas se manteve como presidente da Federação Fijiana de Rugby – renunciando também a esse cargo apenas agora com a publicação do Veilomani Report.

A renúncia de Kean nesta semana veio também após a publicação de matéria na imprensa britânica sobre outro escândalo, o do jogador Nasilasila, atleta com 102 jogos pela seleção fijiana de sevens, que foi condenado à prisão por estupro no ano passado, mas que segue jogando competições da federação fijiana. O influente jornalista do The Times Stephen Jones pediu publicamente suspensão da federação fijiana pelo World Rugby, questionando ainda que o World Rugby seguiu financiando projetos em Fiji mesmo com Kean como presidente.

O Veilomani Report vai além e questiona a governança do World Rugby de modo geral, oferecendo 32 recomendações de reforma para a entidade, acusando o sistema eleitoral e decisório do World Rugby como antidemocrático, pelo controle que as chamadas nações do Tier 1 (as 10 grandes potências do Six Nations e Rugby Championship) exercem.

O World Rugby respondeu publicamente às acusações na quarta-feira, apontando para a aprovação do processo eleitoral feita por consultoria independente. O World Rugby ainda afirmou não reconhecer a PRPW como representante oficial de atletas, afirmando que apenas reconhece a International Rugby Players (a Associação Internacional dos Jogadores de Rugby).

Pacific Rugby Players Welfare today publishes the Veilomani Report, our recommendations to end glaring deficiencies in World Rugby’s governance.https://t.co/a7k08UFaC3 — PacificRugbyWelfare (@pacificwelfare) July 22, 2020

Here is the summary of PRPW’s requests. Some urgent and pressing concerns for @WorldRugby: pic.twitter.com/ICRgDTSf3o — Rugby and the Law (@rugbyandthelaw) July 22, 2020

World Rugby statement (1/6) World Rugby strongly refutes unsubstantiated and erroneous claims made by Pacific Rugby Players Welfare and their CEO Dan Leo regarding voting influence within the international federation’s recent election process and other governance matters. — World Rugby Media (@worldrugbymedia) July 22, 2020