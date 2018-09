ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 – a liga europeia-africana – está mostrando alto grau de imprevisibilidade e nesse fim de semana o choque foi a derrota do invicto e melhor time até então Glasgow Warriors diante do Kings, que era o pior time da liga, ainda sem vitórias.

Os Kings jogaram em casa e venceram Glasgow por 38 x 28, com direito a show no primeiro tempo que acabou em 24 x 00 inesperados para os sul-africanos. Glasgow reagiu na segunda etapa, mas o abertura Martin Du Toit foi o nome do jogo fazendo try decsivo para os Kings.



O único invicto que sobrou foi o Ulster, que também se deu mal jogando na África do Sul, terminando com um empate de 39 x 39 com os Cheetahs – únicos que ainda não venceram. Foi um jogo de arrepiar, com Maxwane fazendo o try aos 74′ que parecia dar a vitória aos sul-africanos, mas o australiano Henry Speight, com o tempo esgotado, marcou o try do empate irlandês.

Com os tropeços de Glasgow e Ulster, a liderança geral agora é do Leinster, que não desapontou vencendo o Edinburgh por tranquilos 31 x 07. 5 tries para os irlandeses, com direito a try de bônus feito por Sexton.



O Munster, por sua vez, decepcionou perdendo em Gales para o Cardiff Blues por 37 x 13 indiscutíveis. O time da capital galesa afastou a crise com um jogo perfeito, com destaque para o scrum-half Tomos Williams, autor de 2 tries para os Blues.

Decepção também dos Scarlets, que entraram na temporada entre os favoritos. Em visita à Irlanda, o time galês caiu contra o Connacht por 33 x 20. A dupla Jack Carty e Bundee Aki conduziu a vitória do Connacht.



Os outros dois galeses venceram na rodada, ambos passando pelos italianos (que tinham largado bem). Os Ospreys derrotaram o Benetton Treviso por 27 x 10, com Justin Tipuric marcando try decisivo.



Já o Dragons superou o Zebre por 16 x 05, em jogo com todos os tries saindo no primeiro tempo.





Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Ospreys 27 x 10 Benetton Treviso

Leinster 31 x 07 Edinburgh

Dragons 16 x 05 Zebre

Connacht 33 x 20 Scarlets

Kings 38 x 28 Glasgow Warriors

Cardiff Blues 37 x 13 Munster

Cheetahs 39 x 39 Ulster

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 4 15 Ospreys Gales Swansea 4 13 Connacht Irlanda Galway 4 11 Munster Irlanda Limerick/Cork 4 10 Zebre Itália Parma 4 10 Cardiff Blues Gales Cardiff 4 9 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 4 4 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 4 16 Ulster Irlanda Belfast 4 15 Scarlets Gales Llanelli 4 10 Benetton Treviso Itália Treviso 4 9 Dragons Gales Newport 4 9 Kings África do Sul Porto Elizabeth 4 7 Edinburgh Escócia Edimburgo 4 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;