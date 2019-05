ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 tem seus finalistas! A disputa do título da liga que reúne os craques de Irlanda, Escócia, Gales, Itália e África do Sul será entre escoceses e irlandeses. Mais precisamente entre o Glasgow Warriors, da Escócia, campeão de 2015, e o poderoso Leinster, da Irlanda, atual campeão – e maior vencedor da liga, com 5 títulos no currículo.

Na primeira semifinal, na sexta, o Glasgow Warriors não deixou escapar a chance de decidir o título em casa. Com a final já marcada para o Celtic Park (casa do Celtic, do futebol), em Glasgow, os Warriors jogavam comum grande incentivo e, diante dos norte-irlandeses do Ulster, fizeram um jogo perfeito: 50 x 20 para ninguém botar defeito. Foi um banho de ofensividade do início ao fim, com os Warriors voando para os 5 primeiros tries, antes que o Ulster pudesse reagir.

Tommy Seymour abriu o placar logo aos 2′ e Ali Price cruzou o in-goal aos 16′ para começarem a construção da vantagem escocesa. Ainda no primeiro tempo, Rob Harley. marcou o terceiro try, ao passo que Seymour de novo e Kyle Steyn marcaram os tries decisivos do segundo tempo. Marcel Coetzee, aos 57′, marcou o primeiro try do Ulster, mas as esperança logo foram embora quando Pete Horne marcou o sexto try dos anfitriões. O irmão George Horne ainda faria mais um para Glasgow, enquanto Herring e Lowry fizeram os últimos try de honra do time da Irlanda do Norte.



Já o sábado foi do maior clássico da Irlanda – e talvez de todo o PRO14: Leinster e Munster. O Leinster vinha ferido pela derrota na final da Heineken Champions Cup, mas se provou muito forte mentalmente e derrotou seu oponente – mais instável diante da pressão da falta de títulos – por 24 x 09 indiscutíveis.

O primeiro tempo foi um clássico duelo físico sem espaços, com o Leinster indo ao intervalo na frente por 9 x 6 na base dos penais e pelos pés de Ross Byrne – jogando com a 10 de Jonny Sexton, que começou no banco. James Lowe recebeu amarelo do lado do Leinster, mas o Munster não soube tirar proveitoo. E logo na volta dos vestiários, Scannell recebeu amarelo do lado do Munster e o Leinster sim capitalizou o homem a mais com try de Sean Cronin, que acabou se provando o lance capital da partida. O Munster responde com Carbery chutando penal, mas a defesa azul se provou impenetrável e, aos 79′, Lowe deu a volta por cima e cravou o try que sacramento mais uma final para o time de Dublin.





- Continua depois da publicidade -

Depois de flertar com extinção, Ospreys é o melhor de Gales

O sábado teve ainda a disputa pelo 7º lugar, que valia a última vaga do PRO14 na Heineken Champions Cup europeia. E o jogo foi o maior clássico de Gales, entre os vizinhos Ospreys e Scarlets, em Swansea. Neste ano, os Ospreys estiveram ameaçados de serem fechados, potencialmente fundidos ao arquirrival Scarlets. A proposta não se consumou, os Ospreys deram a volta por cima na temporada, fechando a campanha de recuperação com uma vitória muito celebrada por 21 x 10. E o início do duelo foi todo dos alvinegros, que marcaram os primeiros tries com George North e Olly Cracknell. Os vermelhos reagiram antes do intervalo com try de Jonathan Davies e a segunda etapa foi uma verdadeira batalha tensa de atrito e parelha até os minutos finais, quando Hanno Dirksen marcando o try da vitória.





Assista ao PRO14 na FLO!

A FloRugby está já disponível para o público brasileiro oferecendo as transmissões ao vivo do PRO14 e do Rugby Europe Championship. Os pacotes – que incluem todos os demais esportes (lutas, atletismo, futebol, futebol americano, vôlei e outros) – vão de 30 dólares (R$110, mensal) a 150 dólares (R$550, assinatura anual). Curtiu? Clique aqui, conheça mais e assine já!

Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Semifinal

50 20

Glasgow Warriors (Escócia) 50 x 20 Ulster (Irlanda) em Glasgow

24 09

Leinster (Irlanda) 24 x 09 Munster (Irlanda), em Dublin



Final – dia 25/05

Glasgow Warriors (Escócia) x Leinster (Irlanda), em Glasgow

Repescagem pela Champions Cup

21 10

Ospreys (Gales) 21 x 10 Scarlets (Gales), em Swansea