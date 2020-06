A cidade de Glendale, dentro da região metropolitana de Denver, no Colorado, será a partir de agora oficialmente a casa das seleções de rugby dos Estados Unidos (os Eagles e as Eagles).

A cidade conta com o Infinty Park, o primeiro estádio específico para rugby construído nos Estados Unidos (inaugurado em 2007), com capacidade para 5 mil torcedores. O estádio era a casa do Colorado Raptors, time da Major League Rugby, vice campeão da temporada 2018, mas que abandonou a liga neste ano, após perder apoio da cidade. Glendale ainda retirou apoio ao time feminino campeão americano de XV de 2019, o Glendale Merlins, e, com isso, havia preocupação sobre o futuro do rugby na cidade.

Porém, USA Rugby (a federação do país) e o município de Glendale chegaram a um acordo nesta semana que fará do Infinity Park o estádio “preferencial” dos Eagles, que terão o local como centro de treinamentos e deverão mandar mais jogos por lá. Com a USA Rugby em processo de recuperação judicial, o acordo com Glendale desonera a entidade, uma vez que o uso do espaço será subsidiado pela prefeitura local.

Os escritórios da USA Rugby também ficarão agora em Glendale.