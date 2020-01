ARTIGO COM VÍDEOS – Começo de ano quente no esporte inglês, com a Premiership a todo vapor com sua 8ª rodada. Exeter Chiefs, Northampton Saints e Gloucester, os três primeiros colocados, venceram e seguiram em alta, ao passo que o Bristol perdeu contra o Leicester e caiu para o quinto lugar, com o Sale Sharks subindo para o quarto lugar. Já o Saracens seguiu sua campanha de recuperação com vitória avassaladora buscando sair da lanterna.

A vitória do Exeter, líder da Premiership, foi contra o London Irish, em uma chuva de tries: 45 x 28. Os Chiefs voaram com 4 tries no primeiro tempo, marcaram mais 2 e seguraram a reação dos Exiles na segunda etapa.



O Northampton Saints seguiu na cola na vice liderança ao vencer o Wasps fora de casa em jogão de 35 x 31. Reinach foi de novo implacável com 2 tires para os Saints, mas o try decisivo saiu no finzinho com Naiyaravoro.



O Gloucester, por sua vez, triunfou no dérbi do West Country sobre o Bath por 29 x 15. Woodward, Clarke, Grobier e Ackerman marcaram os 4 tries para os Cherry and Whites, sem resposta do Bath, que só pontuou pelos penais de Priestland.



Enquanto isso, o Bristol Bears perdeu seu lugar no G4 ao sucumbir diante do Leicester Tigers por 31 x 18. Os Tigers precisavam muito reagir na competição e correram para 4 tries, com direito a 2 de Jonny May, sempre decisivo.



O Sale Sharks se aproveitou da derrota dos Bears e subiu ao G4 ao vencer o Harlequins por acachapantes 48 x 10. Foram 6 tries para o time de Manchester, com Webber, Ashton e Van Rensburg liquidando a fatura no fim.



Por fim, o Saracens vai remando contra a lanterna (após a punição de perda de pontos por quebra de teto salarial) e venceu o Worcester Warriors por irrepreensíveis 62 x 05. Foram 10 tries para os londrinos, porém a partida foi marcada por grave lesão de Michael Fatialofa, do Warriors.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Sale Sharks 48 x 10 Harlequins

Leicester Tigers 31 x 18 Bristol Bears

Gloucester 29 x 15 Bath

Saracens 62 x 05 Worcester Warriors

London Irish 28 x 45 Exeter Chiefs

Wasps 31 x 35 Northampton Saints

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 8 29 Northampton Saints Northampton 8 28 Gloucester Gloucester 8 23 Sale Sharks Salford (Manchester) 8 22 Bristol Bears Bristol 8 18 Bath Bath 8 17 Worcester Warriors Worcester 8 17 Harlequins Londres 8 17 Wasps Coventry 8 13 London Irish Reading / Londres 8 13 Leicester Tigers Leicester 8 11 Saracens Londres 8 -7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento