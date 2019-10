A Gallagher Premiership inglesa viveu nesse fim de semana apenas sua segunda rodada e apenas dois clubes alcançaram a segunda vitória, em rodada ainda sem os jogadores envolvidos nas finais da Copa do Mundo.

O Gloucester foi destaque atropelando o Wasps por 25 x 09, enquanto o Northampton Saints não teve problemas para passar pelo Worcester Warriors, 35 x 16.

O fim de semana ainda teve clássicos, como a vitória do Bath sobre o Exeter Chiefs, 13 x 10, e a derrota do Leicester Tigers diante do Saracens, 24 x 10.

A jornada ainda teve vitória suada do Harlequins sobre o Bristol, 22 x 17, e um atropelo do Sale Sharks para cima do London Irish, 41 x 07.

- Continua depois da publicidade -

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Bath 13 x 10 Exeter Chiefs

Northampton Saints 35 x 16 Worcester Warriors

Gloucester 25 x 09 Wasps

Harlequins 22 x 17 Bristol Bears

London Irish 07 x 41 Sale Sharks

Leicester Tigers 10 x 24 Saracens

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 1 5 Worcester Warriors Worcester 1 4 London Irish Reading / Londres 1 4 Exeter Chiefs Exeter 1 4 Northampton Saints Northampton 1 4 Gloucester Gloucester 1 4 Saracens Londres 1 1 Sale Sharks Salford (Manchester) 1 1 Wasps Coventry 1 1 Harlequins Londres 1 1 Leicester Tigers Leicester 1 0 Bath Bath 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento