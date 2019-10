A Copa Brasil Central, ou Pequi Nations, terá sua grande final nesse sábado, em Goiânia, com o Goianos recebendo o GRUA, de Manaus, que debutou na competição.

Em campo estarão os dois maiores campeões regionais do país. O Goianos venceu a Copa Brasil Central por nada menos que 6 anos consecutivos, mas não é campeão desde 2015. Nos últimos 3 anos a hegemonia do Centro-Oeste passou para Brasília com o Rugby Sem Fronteiras, atual tricampeão. Na primeira fase, no entanto, o clube de Goiânia bateu o Sem Fronteiras, quebrando um jejum incômodo. Com isso, Goiás busca recuperar a primazia, com o Goianos tendo o mando de jogo crucial para tal missão.

Do outro lado está o maior campeão do Norte do país, o GRUA, que venceu por 8 vezes seguidas a Liga Norte, todas de maneira invicta. A sua série de títulos seguiu até 2018, mas em 2019 a competição amazônica não foi disputada. Com isso, o gigante de Manaus optou por jogar no Centro-Oeste, sendo obrigado a fazer todas as suas partidas até aqui fora de casa – e de avião. Mesmo assim, o GRUA venceu o Rugby Sem Fronteiras, em Brasília, para garantir sua passagem às semis. Depois, o time amazonense acabou perdendo longa invencibilidade com derrota justamente para o Goianos, por 29 x 21.

Nas semifinais, o Goianos superou o Primavera o GRUA venceu no Mato Grosso o Cuiabá. E agora, quem levará a melhor na maios forte competição do rugby “fora da CBRu”?

Dia 26/10/2019 às 16h00 – Goianos x GRUA

Local: ASSESGO – Goiânia. GO