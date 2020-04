ARTIGO COM VÍDEOS – Entre 2014 e 2016, a Arena Barueri recebeu o melhor do rugby feminino, você se lembra? O Circuito Mundial Feminino desembarcou no Brasil por 3 anos seguidos e 2015 foi o ano de maior destaque, com as Yaras alcançando duas vitórias naquele torneio, contra Fiji e China. Vamos recordar aqueles dias inesquecíveis de rugby internacional feminino em nosso país?

As Yaras acabaram aquele torneio em 8º lugar.