ARTIGO COM VÍDEO – A final do Super 10 (o Campeonato Brasileiro de Rugby XV) de 2014 foi histórica porque pela primeira vez coroou um clube paranaense como campeão nacional. O Curitiba foi a São Paulo e venceu o São José no campo do Nacional, na capital paulista. O título que marcou a geração dos Touros. Reveja!





Lista de campeões brasileiros de rugby XV

Ano Campeão Cidade 1964 SPAC São Paulo (SP) 1965 SPAC São Paulo (SP) 1966 SPAC São Paulo (SP) 1967 SPAC São Paulo (SP) 1968 SPAC São Paulo (SP) 1969 SPAC São Paulo (SP) 1970 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 1971 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 1972 FUPE São Paulo (SP) 1973 Medicina São Paulo (SP) 1974 SPAC São Paulo (SP) 1975 SPAC São Paulo (SP) 1976* SPAC São Paulo (SP) Niterói Niterói (RJ) 1977 SPAC São Paulo (SP) 1978 SPAC São Paulo (SP) 1979 Niterói Niterói (RJ) 1980 Alphaville Barueri (SP) 1981 Medicina São Paulo (SP) 1982 Alphaville Barueri (SP) 1983* Niterói Niterói (RJ) Alphaville Barueri (SP) 1984 Niterói Niterói (RJ) 1985 Alphaville Barueri (SP) 1986 Niterói Niterói (RJ) 1987** Alphaville Barueri (SP) Pasteur São Paulo (SP) 1988** Alphaville Barueri (SP) Bandeirantes São Paulo (SP) 1989 Alphaville Barueri (SP) 1990 Niterói Niterói (RJ) 1991 Alphaville Barueri (SP) 1992 Alphaville Barueri (SP) 1993 Rio Branco São Paulo (SP) 1994 Pasteur São Paulo (SP) 1995 Bandeirantes São Paulo (SP) 1996 Desterro Florianópolis (SC) 1997 Rio Branco São Paulo (SP) 1998 Rio Branco São Paulo (SP) 1999 SPAC São Paulo (SP) 2000 Desterro Florianópolis (SC) 2001 Bandeirantes São Paulo (SP) 2002 São José São José dos Campos (SP) 2003 São José São José dos Campos (SP) 2004 São José São José dos Campos (SP) 2005 Desterro Florianópolis (SC) 2006 Rio Branco São Paulo (SP) 2007 São José São José dos Campos (SP) 2008 São José São José dos Campos (SP) 2009 Bandeirantes São Paulo (SP) 2010 São José São José dos Campos (SP) 2011 São José São José dos Campos (SP) 2012 São José São José dos Campos (SP) 2013 SPAC São Paulo (SP) 2014 Curitiba Curitiba (PR) 2015 São José São José dos Campos (SP) 2016 Curitiba Curitiba (PR) 2017 Jacareí Jacareí (SP) 2018 Poli São Paulo (SP) 2019 São José São José dos Campos (SP) 2020 - Ranking de campeões Cidade/Estado Títulos SPAC São Paulo (SP) 13 São José São José dos Campos (SP) 10 Alphaville Barueri (SP) 9 Niterói Niterói (RJ) 6 Bandeirantes São Paulo (SP) 4 Rio Branco São Paulo (SP) 4 Desterro Florianópolis (SC) 3 Curitiba Curitiba (PR) 2 Medicina São Paulo (SP) 2 Pasteur São Paulo (SP) 2 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 2 Jacareí Jacareí (SP) 1 Poli São Paulo (SP) 1 FUPE São Paulo (SP) 1

Itálico = equipe inativa/extinta

*Títulos divididos

**Divergência