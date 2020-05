ARTIGO COM VÍDEO – Em 2013, a grande final do Campeonato Brasileiro de Rugby XV (na época, Super 10) opôs dois rivais históricos, SPAC e Pasteur, que produziram uma final épica, com título do SPAC. Foi a última vez que a final do Campeonato Brasileiro foi disputada entre dois times da capital paulista.

O fato mais marcante dessa final foi o estádio: a Arena Barueri. Nunca antes uma arena desse porte havia sido escolhida para receber uma final de clubes no rugby brasileiro. Você se recorda da experiência? Reveja agora um jogão histórico!