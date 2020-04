ARTIGO COM VÍDEOS – Contra os prognósticos, 2018 foi o ano mais importante da história dos Tupis e o motivo está no jogo que entrou para a história do esporte no país: a épica vitória por 36 x 33 sobre a Argentina XV em Buenos Aires pelo Campeonato Sul-Americano. Foi uma das maiores viradas já realizadas por uma seleção em um jogo internacional até hoje no nosso esporte. Vale ver e rever para sempre!