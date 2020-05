ARTIGO COM VÍDEO – Título dos mais importantes da Seleção Brasileira Feminina! Em 2008, em Punta del Este (Uruguai), o Brasil triunfou no Sul-Americano e se classificou à primeira edição da Copa do Mundo de Sevens, que foi jogada em Dubai em 2009. O Sul-Americano de 2008 foi o primeiro que teve algo a mais além do título em disputa. E as brasileiras souberam lidar com a inédita pressão. Veja imagens daquele ano!

A seleção brasileira: