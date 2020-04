ARTIGO COM VÍDEO – Época de reclusão vem sendo época de rever partidas de rugby e para este domingão nossa dica é a primeira grande vitória dos Tupis no Americas Rugby Championship: Brasil 24 x 23 Estados Unidos, na Arena Barueri, em 2016. O jogo foi o recado que os Tupis deram ao mundo do rugby que poderíamos sonhar com saltos maiores. Encontramos o vídeo no YouTube e vale a pena revê-lo.