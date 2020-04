ARTIGO COM VÍDEOS – Na nossa série de vídeos dos grandes jogos das seleções brasileiras, infelizmente alguns dos maiores feitos da seleção feminina não estão disponíveis na internet na íntegra. Não pudemos encontrar o vídeo do jogo completo da histórica vitória sobre a Inglaterra em 2017, nem os jogos das Yaras no Pan de Toronto 2015 e no Rio 2016.

Porém, já disponibilizamos os jogos do título do Hong Kong Sevens de 2018, assim como vitórias no Circuito Mundial em Barueri e na Copa do Mundo de 2013.

Hoje, vamos relembrar um título em casa! Em 2009, São José dos Campos foi o palco para o Sul-Americano de Sevens, no campo da ADC Parahyba. O Brasil foi campeão feminino e depois viajou a Dubai para debutar na Copa do Mundo. Desde 2016, as Yaras não jogam em solo brasileiro e vale rever momentos que celebramos juntos um título.