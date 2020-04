ARTIGO COM VÍDEO – A Seleção Brasileira Feminina já disputou 3 vezes a Copa do Mundo de Rugby Sevens: Dubai 2009, Moscou 2013 e São Francisco 2018. Disputada de 4 em 4 anos (com um ajuste de 2013 pra 2018), a Copa do Mundo de Sevens foi o título mais importantes do sevens até a entrada do esporte nos Jogos Olímpicos (em 2016).

Na Rússia, em 2013, as Yaras jogaram no monumental estádio de Luzhniki (palco da final da Copa do Mundo da FIFA de 2018) e tiveram lá uma de suas mais importantes vitórias até hoje: 17 x 14 sobre Fiji, no apagar das luzes. Relembre!