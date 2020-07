Tempo de leitura: 1 minuto

Os grupos do torneio das 8 Nações de 2020 foram já confirmados pela imprensa internacional, que aguarda o anúncio oficial da tabela de jogos da competição, a ser revelada na próxima quinta-feira pelo World Rugby.

O “8 Nações” (como vem sendo extra-oficialmente chamado) é o torneio especial de 2020 que colocará em campo entre os dias 15 de novembro e 5 de dezembro as seleções do Six Nations europeus e os convidados Japão e Fiji. O Six Nations deixou claro ainda nesta semana que Fiji e Japão estão participando de uma edição especial, para substituir os amistosos internacionais, e que os dois países não são novos integrantes da competição europeia. O torneio de 2020 servirá para substituir os amistosos internacionais, que não poderão ocorrer normalmente por causa da pandemia.

Serão ao todo 4 semanas de jogos (14/11, 21/11, 28/11 e 05/12), todos na Europa, com os times divididos em 2 grupos com 4 times cada. Os primeiros colocados de cada grupo farão a grande final. Os grupos serão os seguintes (com o Ranking de cada time):

Grupo A: Inglaterra (3ª), Irlanda (4ª), Gales (6º) e Fiji (11º);

Grupo B: França (5ª), Escócia (8ª), Japão (9º) e Itália (14ª);

Com isso, alguns duelos da Copa do Mundo de 2019 se repetirão, com Escócia e Japão se reencontrando, assim como Gales e Fiji.