Gurpos definidos para a Copa Bullguer 2019, que acontece neste sábado no Estádio do Canindé, na zona norte de São Paulo. O evento vem com tudo este ano com uma produção de peso, uma das maiores estruturas para um evento de rugby no país.

O evento que no ano passado foi realizado no SPAC, reuniu 270 atletas e um público de aproximadamente 1200 pessoas, com vitórias da ESPM pelo masculino e FMU pelo feminino. Este ano, a organização do evento não mediu esforços para se consolidar como o maior torneio universitário do país, mas também como um dos maiores do rugby por aqui, com o objetivo de ser uma experiência de gastronomia, cultura e lazer.

A grande novidade estará no BandSports, que exibirá ineditamente as finais da Copa Bullguer, torneio pioneiro em organização do rugby universitário paulista. A competição ainda será inteiramente exibida ao vivo pela TV NSports. Confira a programação completa.

Os grupos e jogos para sábado ficaram definidos desta forma

No masculino, ESPM tentará manter o título caso conte com seu grande nome no plantel, Felipe Cunha, que recentemente marcou um try em cima dos Barbarians no jogo do dia 20 no Morumbi. Embalado pelo momento vem o Direito USP com o título da Copa USP XV, junto com a UNIP que foi campeã paulista universitária de XV e já provou sua força no 7s como no JUBs ano passado.

Pelo Feminino, a FMU é a favorita para manter o troféu em seus domínios, sem ter a FFLCH como rival do ano passado pela disputa direta. A possibilidade está aberta para Poli Athena, Direito Mack e FEA Odonto, os times da USP, de rivalizar pelo título.

A sequência dos jogos ficou assim: