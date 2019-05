Tem Brasil no exterior nessa quarta e quinta. O Guanabara fará história disputando um torneio na França, o Centrale 7s, em Paris. O clube carioca teve seus oponentes definidos e os jogos serão exibidos ao vivo no Facebook oficial do torneio: clique aqui para acessar.

O Guanabara caiu no Grupo D do torneio feminino e terá pela frente o time universitário francês do IDF U e as sul-africanas universitário da University of Johannesburg e da University of Pretoria – Tuks. No outro grupo há as seleções nacionais de África do Sul, Tunísia, Geórgia e Ucrânia.

Grupo A: Tunísia, Geórgia, Ucrânia, África do Sul e Ocean’s (França)

Grupo B: Guanabara (Brasil), Univ. Johannesburg (África do Sul), Univ. Pretoria Tuks (África do Sul) e IDF U (França)

Quarta-feira, dia 08/05 (horários de Brasília)

06h20 – Guanabara x Tuks

09h40 – Guanabara x IDF

12h20 – Guanabara x Johannesburg