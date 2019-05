Nos dias 8 e 9 de maio, a equipe feminina do Guanabara jogará o Centrale 7s, no Stade de la Peupleraie, em Orsay, subúrbio de Paris. O tradicional torneio é composto por 12 equipes masculinas e femininas, e que a seleção brasileira feminina já jogou, mas é a primeira vez que um clube brasileiro irá jogar a competição.

O Guanabara será representado com um misto de jogadoras de Niterói e São José e Guanabara. A proposta é que o combinado seja ampliado para uma seleção regional de atletas pré-seleção nacional.

O torneio é organizado por estudantes voluntários da Ecole Centrale Supélec e é considerado um dos mais fortes torneios universitários de 7s do mundo, mas também nesta edição contará com equipes do calibre da seleção sul-africana feminina e Racing 92 e Alemanha no torneio masculino.

O Brasil em 2014 levou uma equipe de desenvolvimento na época fez uma grande campanha no primeiro dia, vencendo Tunísia e País Basco, antes de cair diante das australianas. Classificadas às semifinais do segundo dia, as brasileiras foram superadas por Alemanha e Paris e acabaram na quarta posição. O título ficou com o Tribe 7s, que superou a Alemanha na decisão.

O Guanabara será representado por:

Juliana Carneiro Brandão de Melo

Júlia Leite Rodrigues

Nardelys Alejandra Alvarado Mendoza

Lorrany Vitoria Araújo Lourenço de Souza

Ilvimar Marivíc Martinez Torrealba.

Mariana Mendes

Rhuanda Monteiro Risso

Giulliana da Silva Macedo

Yasmim Luiza de Lima Soares

Paloma dos Santos Câmara

Karla Araujo Barbosa

Letícia Mange Olivares