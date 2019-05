Semana histórica para o Guanabara, do Rio de Janeiro, que enviou seu time feminino para a França para disputar entre quarta e quinta o Centrale Sevens, em Orsay, Paris.

O torneio feminino contou com 9 seleções, em uma mistura de universidades (Pretoria Tuks e Johannesburg, da África do Sul, e IDF, da França) clubes (Guanabara), combinados (Ocean’s) e seleções (África do Sul, Tunísia, Geórgia e Ucrânia).

No primeiro dia de disputas, as cariocas caíram diante das Tuks e do IDF, mas derrotaram Johannesburg por 22 x 12.

Na quinta, as carioca começou com derrota para as francesas do Ocean’s na largada do quadrangular pelo 5º lugar, 26 x 12. Mas o Guanabara ergueu a cabeça e bateu simplesmente a seleção da Geórgia por 19 x 05. Depois, o Guana acabou derrotado pela Tunísia por 21 x 07, encerrando o torneio na 7ª posição. Yasmin Luiza foi artilheira do Guanabara no torneio.

Para o torneio, o Guanabara contou com algumas atletas de São José e Niterói.

Grupo A: Tunísia, Geórgia, Ucrânia, África do Sul e Ocean’s (França)

Grupo B: Guanabara (Brasil), Univ. Johannesburg (África do Sul), Univ. Pretoria Tuks (África do Sul) e IDF U (França)

Quarta-feira, dia 08/05

Guanabara 00 x 20 University of Pretoria Tuks

Guanabara 07 x 24 IDF U

Guanabara 22 x 12 University of Johannesburg

Quinta-feira, dia 09/05

Guanabara 12 x 26 Ocean’s

Guanabara 19 x 05 Geórgia

Guanabara 07 x 21 Tunísia

Classificação final: 1 África do Sul (campeã), 2 Ucrânia, 3 IDF U, 4 University of Pretoria Tuks, 5 Tunísia, 6 Ocean’s, 7 Guanabara, 8 Geórgia, 9 University of Johannesburg

Elenco:

Juliana Carneiro Brandão de Melo

Júlia Leite Rodrigues

Nardelys Alejandra Alvarado Mendoza

Lorrany Vitoria Araújo Lourenço de Souza

Ilvimar Marivíc Martinez Torrealba

Mariana Mendes

Rhuanda Monteiro Risso

Giulliana da Silva Macedo

Yasmim Luiza de Lima Soares

Paloma dos Santos Câmara

Karla Araujo Barbosa

Letícia Mange Olivares