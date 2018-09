ARTIGO COM VÍDEOS – A Venezuela foi mesmo excluída do Sul-Americano B após sua seleção não conseguir vistos para viajar à Guatemala, sede da competição. Com isso, o torneio foi reduzido a 3 países: Peru, Costa Rica e Guatemala.

A abertura se deu neste domingo com a Guatemala derrotando a Costa Rica em jogo fraco encerrado em 18 x 12 para os Jaguares sobre os Guarias. Na quarta-feira a Costa Rica se despede duelando com o Peru e no sábado que vem tem Peru contra Guatemala.

Polônia vence na Europa

No sábado, Tchéquia (República Tcheca) e Polônia duelaram no dérbi regional que abriu a temporada 2018-19 de seleções da Europa. Valendo pelo Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C”), a vitória foi dos poloneses, que atropelaram os tchecos fora de casa: 41 x 22.

Japão domina sevens asiático

Incheon, na Coreia do Sul, foi palco neste fim de semana da 2ª etapa do Asia Sevens. E o Japão dominou tanto o torneio masculino como o feminino, faturando o título nas duas categorias. A China foi a decepção no feminino caindo contra Japão e Cazaquistão para ficar em 3º lugar.

A terceira e última etapa será em outubro no Sri Lanka. O Japão lidera as duas categorias.

Congo avança no Pré Olímpico Africano

Neste fim de semana ainda rolou sevens na África, com o Burundi sendo o palco do Grupo Centro-Sul da 2ª divisão continental masculina deste ano. O título do torneio ficou com a República Democrática do Congo, que assegurou vaga na primeira divisão do ano que vem, isto é, o torneio Pré Olímpico. Os Leopardos despacharam o outro Congo, o Lesoto e o Burundi.

Sul-Americano Quatro Nações – 2ª divisão do Campeonato Sul-Americano

18 12

Guatemala 18 x 12 Costa Rica, em Antigua Guatemala







Rugby Europe Trophy – “Six Nations C” – 2ª divisão da Rugby Europe

Tchéquia 22 x 41 Polônia, em Zlin



Seleção Jogos Pontos Polônia 1 4 Holanda 0 0 Lituânia 0 0 Portugal/Romênia 0 0 Suíça 0 0 República Tcheca 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Asia Sevens – 2ª etapa – em Incheon, na Coreia do Sul

Masculino

Grupo A: 1 Japão, 2 China, 3 Filipinas, 4 Malásia;

Grupo B: 1 Hong Kong, 2 Coreia do Sul, 3 Sri Lanka, 4 Taiwan

Semifinais: Japão 33 x 24 Coreia do Sul e Hong Kong 47 x 00 China

3º lugar: China 31 x 12 Coreia do Sul

Final: Japão 28 x 19 Hong Kong

Classificação da etapa: 1 Japão, 2 Hong Kong, 3 China, 4 Coreia do Sul, 5 Filipinas, 6 Sri Lanka, 7 Taiwan, 8 Malásia;

Feminino

Grupo A: 1 Japão, 2 Hong Kong, 3 Sri Lanka, 4 Coreia do Sul

Grupo B: 1 Cazaquistão, 2 China, 3 Tailândia, 4 Singapura

Semifinais: Japão 10 x 05 China e Cazaquistão 26 x 14 Hong Kong

3º lugar: China 31 x 10 Hong Kong

Final: Japão 17 x 12 Cazaquistão

Classificação da etapa: 1 Japão, 2 Cazaquistão, 3 China, 4 Hong Kong, 5 Sri Lanka, 6 Tailândia, 7 Singapura, 8 Coreia do Sul;





Rugby Africa Sevens – Grupo Centro-Sul – em Bujumbura, Burundi

Grupo Único: 1 RD Congo, 2 Congo, 3 Lesoto, 4 Burundi;

Semifinais: Burundi 07 x 10 RD Congo e Lesoto 17 x 00 Congo

3º lugar: Burundi 00 x 14 Congo

Final: RD Congo 15 x 05 Lesoto